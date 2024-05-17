Протоиерей Андрей Ткачев призвал жителей Белгородской области молиться, чтобы Украина их не бомбила. Белгородцам он посоветовал молиться святителю Иоасафу Белгородскому, а жителям Крыма — Луке Крымскому. Именно они способны защитить горожан, подчеркнул священнослужитель.
"А Белгород, друзья мои, должен с утра до вечера молиться Иоасафу Белгородскому, чтобы он защитил свой город. В Крыму люди должны молиться Луке Крымскому, чтобы он с моря, суши и воздуха защищал свой город. Когда [ВСУ] бомбят Белгород, что-то я не заметил молитвенного ажиотажа [со стороны горожан]", — заявил Андрей Ткачев. Соответствующее видео опубликовали авторы telegram-канала "Осторожно новости".
Протоиерей подчеркнул, что белгородцы должны были уже давно прозреть. Им надо постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтырные чтения, подчеркнул священнослужитель.
Украина периодически атакует приграничную Белгородскую область при помощи беспилотников. Недавно они нанесли ракетный удар по жилому дому в Белгород. Тогда в ходе происшествия погибли 15 человек.
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