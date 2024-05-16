16 мая 2024

Тюменские рестораторы отрабатывают негатив при помощи Библии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цитату о прощении из Библии опубликовали с аккаунта тюменского бара в ответ на отзыв
Цитату о прощении из Библии опубликовали с аккаунта тюменского бара в ответ на отзыв Фото:

Администрация тюменского бара опубликовала ответ на негативный отзыв, где привела цитату из Библии. Диалог состоялся на сайте 2ГИС.

«Были вашими гостями в субботу. Цена у вас не равно качеству, кухня на тройку, коктейли не понравились», — написала пользовательница сервиса Анна Николаевна. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас», — написали в ответ с аккаунта заведения.

В самом баре отказались прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали чаще проводить время в барах и ресторанах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация тюменского бара опубликовала ответ на негативный отзыв, где привела цитату из Библии. Диалог состоялся на сайте 2ГИС. «Были вашими гостями в субботу. Цена у вас не равно качеству, кухня на тройку, коктейли не понравились», — написала пользовательница сервиса Анна Николаевна. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас», — написали в ответ с аккаунта заведения. В самом баре отказались прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали чаще проводить время в барах и ресторанах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...