Тюменские рестораторы отрабатывают негатив при помощи Библии

Цитату о прощении из Библии опубликовали с аккаунта тюменского бара в ответ на отзыв
Администрация тюменского бара опубликовала ответ на негативный отзыв, где привела цитату из Библии. Диалог состоялся на сайте 2ГИС.
«Были вашими гостями в субботу. Цена у вас не равно качеству, кухня на тройку, коктейли не понравились», — написала пользовательница сервиса Анна Николаевна. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас», — написали в ответ с аккаунта заведения.
В самом баре отказались прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU писало, что тюменцы стали чаще проводить время в барах и ресторанах.
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