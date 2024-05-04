В США журналисты подсчитали количество оговорок Байдена за 4 месяца

Джо Байден оговорился 148 раз за последние 4 месяца
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Журналисты изучили стенограммы выступлений Джо Байдена Фото:

Президент США Джо Байден оговорился порядка 148 раз на своих выступлениях за последние четыре месяца. К такому выводу пришли американские журналисты.

Журналисты в США изучили стенограммы выступлений главы государства. «Оказалось, что пресс-служба американского лидера [за последние четыре месяца] внесла как минимум 148 исправлений, касающихся конкретных цифр, дат, имен и названий. Иногда пришлось исправлять и целые фразы», — передает «Ридус».

Различные конфузы Байдена нередко освещаются в прессе. Так, во время одно из выступлений президент оговорился и призвал бороться против «жестокой агрессии» Украины. Также глава государства часто рассказывал выдуманные истории про встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

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Президент США Джо Байден оговорился порядка 148 раз на своих выступлениях за последние четыре месяца. К такому выводу пришли американские журналисты. Журналисты в США изучили стенограммы выступлений главы государства. «Оказалось, что пресс-служба американского лидера [за последние четыре месяца] внесла как минимум 148 исправлений, касающихся конкретных цифр, дат, имен и названий. Иногда пришлось исправлять и целые фразы», — передает «Ридус». Различные конфузы Байдена нередко освещаются в прессе. Так, во время одно из выступлений президент оговорился и призвал бороться против «жестокой агрессии» Украины. Также глава государства часто рассказывал выдуманные истории про встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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