В США журналисты подсчитали количество оговорок Байдена за 4 месяца

Президент США Джо Байден оговорился порядка 148 раз на своих выступлениях за последние четыре месяца. К такому выводу пришли американские журналисты.
Журналисты в США изучили стенограммы выступлений главы государства. «Оказалось, что пресс-служба американского лидера [за последние четыре месяца] внесла как минимум 148 исправлений, касающихся конкретных цифр, дат, имен и названий. Иногда пришлось исправлять и целые фразы», — передает «Ридус».
Различные конфузы Байдена нередко освещаются в прессе. Так, во время одно из выступлений президент оговорился и призвал бороться против «жестокой агрессии» Украины. Также глава государства часто рассказывал выдуманные истории про встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
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