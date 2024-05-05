Пострадавшей пассажирке вызвали медиков
В Екатеринбурге утром 6 мая на улице 8 Марта образовалась пробка из трамваев из-за травмирования пассажирки в салоне общественного транспорта. На место происшествия вызвали медиков, рассказали URA.RU в диспетчерской ЕМУП «Гортранс».
«В трамвае упала женщина, ей сразу же вызвали медиков. Трамваи простояли порядка полутора часов», — сказал диспетчер. Состояние пострадавшей не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СМП. Там подтвердили вызов медиков, отметив, что женщину доставили в центральную городскую клиническую больницу № 24.
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