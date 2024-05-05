05 мая 2024

В Екатеринбурге парализовало движение трамваев из-за травмы пассажирки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция "Сигнал" против маленьких зарплат у работников екатеринбургского ТТУ. Екатеринбург, пробка, поломка, трамваи
Пострадавшей пассажирке вызвали медиков Фото:

В Екатеринбурге утром 6 мая на улице 8 Марта образовалась пробка из трамваев из-за травмирования пассажирки в салоне общественного транспорта. На место происшествия вызвали медиков, рассказали URA.RU в диспетчерской ЕМУП «Гортранс».

«В трамвае упала женщина, ей сразу же вызвали медиков. Трамваи простояли порядка полутора часов», — сказал диспетчер. Состояние пострадавшей не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СМП. Там подтвердили вызов медиков, отметив, что женщину доставили в центральную городскую клиническую больницу № 24.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 6 мая на улице 8 Марта образовалась пробка из трамваев из-за травмирования пассажирки в салоне общественного транспорта. На место происшествия вызвали медиков, рассказали URA.RU в диспетчерской ЕМУП «Гортранс». «В трамвае упала женщина, ей сразу же вызвали медиков. Трамваи простояли порядка полутора часов», — сказал диспетчер. Состояние пострадавшей не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СМП. Там подтвердили вызов медиков, отметив, что женщину доставили в центральную городскую клиническую больницу № 24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...