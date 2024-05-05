Следователи подключились к расследованию ЧП с нападением собаки на ребенка в Сургуте

В Сургуте бойцовый пес напал на подростка в подъезде жилого дома

06 мая 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Следователи Сургута начали проверку после инцидента с нападением собаки на подростка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный отдел Сургута начал проверку после ЧП с нападением собаки на ребенка в подъезде многоквартирника. Об этом сообщает СК России по ХМАО в своем tg-канале. «Следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка по опубликованному в СМИ сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетним в результате нападения собаки. Все обстоятельства ситуации устанавливаются», — сообщает ведомство. Инцидент произошел в одном из сургутских ЖК. Собака в подъезде напала на ребенка и сильно покусала его. По информации очевидцев, школьник госпитализирован в больницу с травмами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный отдел Сургута начал проверку после ЧП с нападением собаки на ребенка в подъезде многоквартирника. Об этом сообщает СК России по ХМАО в своем tg-канале. «Следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка по опубликованному в СМИ сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетним в результате нападения собаки. Все обстоятельства ситуации устанавливаются», — сообщает ведомство. Инцидент произошел в одном из сургутских ЖК. Собака в подъезде напала на ребенка и сильно покусала его. По информации очевидцев, школьник госпитализирован в больницу с травмами.