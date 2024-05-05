Следователи подключились к расследованию ЧП с нападением собаки на ребенка в Сургуте

Следственный отдел Сургута начал проверку после ЧП с нападением собаки на ребенка в подъезде многоквартирника. Об этом сообщает СК России по ХМАО в своем tg-канале.
«Следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка по опубликованному в СМИ сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетним в результате нападения собаки. Все обстоятельства ситуации устанавливаются», — сообщает ведомство.
Инцидент произошел в одном из сургутских ЖК. Собака в подъезде напала на ребенка и сильно покусала его. По информации очевидцев, школьник госпитализирован в больницу с травмами.
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