05 мая 2024
04 мая 2024

Следователи подключились к расследованию ЧП с нападением собаки на ребенка в Сургуте

В Сургуте бойцовый пес напал на подростка в подъезде жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Следователи Сургута начали проверку после инцидента с нападением собаки на подростка Фото:

Следственный отдел Сургута начал проверку после ЧП с нападением собаки на ребенка в подъезде многоквартирника. Об этом сообщает СК России по ХМАО в своем tg-канале.

«Следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка по опубликованному в СМИ сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетним в результате нападения собаки. Все обстоятельства ситуации устанавливаются», — сообщает ведомство.

Инцидент произошел в одном из сургутских ЖК. Собака в подъезде напала на ребенка и сильно покусала его. По информации очевидцев, школьник госпитализирован в больницу с травмами.

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Следственный отдел Сургута начал проверку после ЧП с нападением собаки на ребенка в подъезде многоквартирника. Об этом сообщает СК России по ХМАО в своем tg-канале. «Следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка по опубликованному в СМИ сообщению о получении телесных повреждений несовершеннолетним в результате нападения собаки. Все обстоятельства ситуации устанавливаются», — сообщает ведомство. Инцидент произошел в одном из сургутских ЖК. Собака в подъезде напала на ребенка и сильно покусала его. По информации очевидцев, школьник госпитализирован в больницу с травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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