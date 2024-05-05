Жители ХМАО пожаловались на огромные суммы за коммунальные услуги

06 мая 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Жители поселка Унъюган пожаловались на огромные суммы по ЖКУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители поселка Унъюган (Октябрьский район ХМАО) пожаловались на огромные суммы, начисленные по коммунальным услугам. Собственница квартиры в доме по улице Альшевского поделилась с URA.RU, что ошибочный расчет присылают не впервые. «Нам пришла квитанция с какой-то огромной суммой в 14 тысяч рублей на оплату ЖКУ. В самой квитанции прописана одна цифра, а в итоге совершенно другая. Непонятно — это ошибка в расчете или что вообще? Я такую сумму за двухкомнатную квартиру впервые вижу», — высказала негодование местная жительница. При этом женщина утверждает, что долгов по оплате коммунальных услуг не имеет и ежемесячно оплачивает все счета. По ее словам, счета с необоснованно большими суммами получили многие жильцы дома. Также югорчанка отметила, что подобные ошибки уже происходили, после чего коммунальщики делали перерасчет. По телефонам муниципального предприятия Октябрьского района «Объединенные коммунальные системы» корреспонденту URA.RU не ответили. Однако в управляющей компании дома предположили, что подобные суммы могут быть результатом ежегодного перерасчета платежей жильцов за весь период 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Унъюган (Октябрьский район ХМАО) пожаловались на огромные суммы, начисленные по коммунальным услугам. Собственница квартиры в доме по улице Альшевского поделилась с URA.RU, что ошибочный расчет присылают не впервые. «Нам пришла квитанция с какой-то огромной суммой в 14 тысяч рублей на оплату ЖКУ. В самой квитанции прописана одна цифра, а в итоге совершенно другая. Непонятно — это ошибка в расчете или что вообще? Я такую сумму за двухкомнатную квартиру впервые вижу», — высказала негодование местная жительница. При этом женщина утверждает, что долгов по оплате коммунальных услуг не имеет и ежемесячно оплачивает все счета. По ее словам, счета с необоснованно большими суммами получили многие жильцы дома. Также югорчанка отметила, что подобные ошибки уже происходили, после чего коммунальщики делали перерасчет. По телефонам муниципального предприятия Октябрьского района «Объединенные коммунальные системы» корреспонденту URA.RU не ответили. Однако в управляющей компании дома предположили, что подобные суммы могут быть результатом ежегодного перерасчета платежей жильцов за весь период 2023 года.