В Пермском крае назначили нового зама главного налоговика

07 мая 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Михаил Метелкин вступил в должность в марте Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Пермском крае сменился исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю. На эту должность назначили Михаила Метелкина. «В соответствии с приказом ФНС России от 26.03.2024 № ЕД-10-4/250 на Метелкина Михаила Владимировича возложено исполнение обязанностей заместителя руководителя УФНС России по Пермскому краю», — сказано на сайте налоговой службы. Уточняется, что в обязанности нового и. о. замначальника будет входить координирование общего и контрольного отдела №2, а также отдела информационных технологий. Про Михаила Метелкина известно, что он родился в Перми в 1981 году. В 2002 году окончил Пермский государственный университет по специальности «Прикладная математика». Затем прошел переподготовку в Приволжском институте повышения квалификации ФНС России по специальности «Информационная безопасность». В ФНС он начал работать с 2003 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае сменился исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю. На эту должность назначили Михаила Метелкина. «В соответствии с приказом ФНС России от 26.03.2024 № ЕД-10-4/250 на Метелкина Михаила Владимировича возложено исполнение обязанностей заместителя руководителя УФНС России по Пермскому краю», — сказано на сайте налоговой службы. Уточняется, что в обязанности нового и. о. замначальника будет входить координирование общего и контрольного отдела №2, а также отдела информационных технологий. Про Михаила Метелкина известно, что он родился в Перми в 1981 году. В 2002 году окончил Пермский государственный университет по специальности «Прикладная математика». Затем прошел переподготовку в Приволжском институте повышения квалификации ФНС России по специальности «Информационная безопасность». В ФНС он начал работать с 2003 года.