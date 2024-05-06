06 мая 2024

Екатеринбуржец выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожар пока не удалось локализовать (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец, который повис на перилах балкона 21-го этажа в горящем доме, рухнул вниз. Его состояние пока неизвестно, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Пожар полыхает на уровне 21-го этажа в доме №2 на Союзной. Некоторые жильцы были вынуждены вылезти из окон, спасаясь от огня. Один из них уцепился руками за край балкона и повис. По словам очевидцев, мужчина продержался достаточно долго — примерно 10 минут. Однако силы его оставили, и горожанин упал на крышу пристроя рядом с горящей многоэтажкой.

Ранее в пресс-службе свердловского управления МЧС сообщали, что проезду пожарно-спасательной техники к месту пожара мешают припаркованные автомобили. «Звеньями газодымозащитной службы проводится разведка и поиск очага возгорания», — сказали в ведомстве.

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Екатеринбуржец, который повис на перилах балкона 21-го этажа в горящем доме, рухнул вниз. Его состояние пока неизвестно, передает корреспондент URA.RU с места событий. Пожар полыхает на уровне 21-го этажа в доме №2 на Союзной. Некоторые жильцы были вынуждены вылезти из окон, спасаясь от огня. Один из них уцепился руками за край балкона и повис. По словам очевидцев, мужчина продержался достаточно долго — примерно 10 минут. Однако силы его оставили, и горожанин упал на крышу пристроя рядом с горящей многоэтажкой. Ранее в пресс-службе свердловского управления МЧС сообщали, что проезду пожарно-спасательной техники к месту пожара мешают припаркованные автомобили. «Звеньями газодымозащитной службы проводится разведка и поиск очага возгорания», — сказали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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