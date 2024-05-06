Екатеринбуржец, который повис на перилах балкона 21-го этажа в горящем доме, рухнул вниз. Его состояние пока неизвестно, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Пожар полыхает на уровне 21-го этажа в доме №2 на Союзной. Некоторые жильцы были вынуждены вылезти из окон, спасаясь от огня. Один из них уцепился руками за край балкона и повис. По словам очевидцев, мужчина продержался достаточно долго — примерно 10 минут. Однако силы его оставили, и горожанин упал на крышу пристроя рядом с горящей многоэтажкой.
Ранее в пресс-службе свердловского управления МЧС сообщали, что проезду пожарно-спасательной техники к месту пожара мешают припаркованные автомобили. «Звеньями газодымозащитной службы проводится разведка и поиск очага возгорания», — сказали в ведомстве.
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