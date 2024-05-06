В Екатеринбурге днем 7 мая произошел пожар в многоэтажке на Союзной, 2. Жильцы вынуждены вылазить из окон, свешиваясь на подоконники, чтобы спастись от огня. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.
«На Союзной, 2 пожар. Горит последний этаж, балкон посыпался вниз. На месте работают пожарные, уже пять машин», — сказал собеседник. Судя по видео, из окна и балкона высунулись жильцы, которые пытаются спастись от пожара.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. «Звеньями газодымозащитной службы проводится разведка и поиск очага возгорания. Отмечается, что проезду пожарно-спасательной техники к месту пожара мешают припаркованные автомобили», — отметили в ведомстве.
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