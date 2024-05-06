06 мая 2024

Екатеринбуржцы спасаются от огня, свешиваясь из окон многоэтажки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, мчс, пожар, боёвка, го и чс, пожарный
На месте ЧП работают спасатели Фото:

В Екатеринбурге днем 7 мая произошел пожар в многоэтажке на Союзной, 2. Жильцы вынуждены вылазить из окон, свешиваясь на подоконники, чтобы спастись от огня. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.

«На Союзной, 2 пожар. Горит последний этаж, балкон посыпался вниз. На месте работают пожарные, уже пять машин», — сказал собеседник. Судя по видео, из окна и балкона высунулись жильцы, которые пытаются спастись от пожара.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. «Звеньями газодымозащитной службы проводится разведка и поиск очага возгорания. Отмечается, что проезду пожарно-спасательной техники к месту пожара мешают припаркованные автомобили», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге днем 7 мая произошел пожар в многоэтажке на Союзной, 2. Жильцы вынуждены вылазить из окон, свешиваясь на подоконники, чтобы спастись от огня. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «На Союзной, 2 пожар. Горит последний этаж, балкон посыпался вниз. На месте работают пожарные, уже пять машин», — сказал собеседник. Судя по видео, из окна и балкона высунулись жильцы, которые пытаются спастись от пожара. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. «Звеньями газодымозащитной службы проводится разведка и поиск очага возгорания. Отмечается, что проезду пожарно-спасательной техники к месту пожара мешают припаркованные автомобили», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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