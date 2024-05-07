На СВО погиб наводчик из Пермского края Андрей Попов

Бойцу было 46 лет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне специальной военной операции погиб боец из Кизела (Пермский край) Андрей Попов. Об этом сообщили в администрации города.
«Администрация города Кизела с прискорбием сообщает о гибели рядового Попова Андрея Сергеевича, 1978 года рождения, наводчика стрелкового отделения, погибшего в ходе проведения СВО. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.
В комментариях посту пишут, что у бойца остались жена и дети. Прощание состоится во Дворце культуры 8 мая в 13:00
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