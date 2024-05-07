На СВО погиб наводчик из Пермского края Андрей Попов

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, букет, цветы, мемориал
Бойцу было 46 лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции погиб боец из Кизела (Пермский край) Андрей Попов. Об этом сообщили в администрации города.

«Администрация города Кизела с прискорбием сообщает о гибели рядового Попова Андрея Сергеевича, 1978 года рождения, наводчика стрелкового отделения, погибшего в ходе проведения СВО. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

В комментариях посту пишут, что у бойца остались жена и дети. Прощание состоится во Дворце культуры 8 мая в 13:00

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В зоне специальной военной операции погиб боец из Кизела (Пермский край) Андрей Попов. Об этом сообщили в администрации города. «Администрация города Кизела с прискорбием сообщает о гибели рядового Попова Андрея Сергеевича, 1978 года рождения, наводчика стрелкового отделения, погибшего в ходе проведения СВО. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении. В комментариях посту пишут, что у бойца остались жена и дети. Прощание состоится во Дворце культуры 8 мая в 13:00
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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