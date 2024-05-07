Губернатор ХМАО сделала заявление после инаугурации Путина

Губернатор ХМАО после инаугурации Путина пообещала решить поставленные им задачи

07 мая 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала решить поставленные президентом задачи, несмотря на действия коллективного Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала решить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, независимо от действий коллективного Запада против нашей страны. Заявление опубликовано в telegram-канале главы региона после церемонии инаугурации. «Вступление Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации — событие, открывающее новый этап развития нашей страны. Независимо от действий коллективного Запада против России, задачи, поставленные Владимиром Владимировичем, будут решены», — обратилась к югорчанам Комарова. Заявление было сделано ею в ответ на обещание президента определять судьбу России самостоятельно «ради сегодняшних и будущих поколений». В церемонии инаугурации приняли участие четверо югорчан, несущих службу в Президентском полку. «Никите из Нижневартовска доверили встречу президента в одном из залов Большого Кремлевского дворца, Кирилл из Нефтеюганска, Алексей из Сургута, Александр из Ханты-Мансийска прошли торжественным маршем перед президентом. Мы вместе — Команда Югры, Команда России, Команда Президента Владимира Путина», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры оказалась самым медийным главой уральского региона. Во время церемонии инаугурации она стояла в первом ряду с Аркадием Ротенбергом и Сергеем Чемезовым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала решить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, независимо от действий коллективного Запада против нашей страны. Заявление опубликовано в telegram-канале главы региона после церемонии инаугурации. «Вступление Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации — событие, открывающее новый этап развития нашей страны. Независимо от действий коллективного Запада против России, задачи, поставленные Владимиром Владимировичем, будут решены», — обратилась к югорчанам Комарова. Заявление было сделано ею в ответ на обещание президента определять судьбу России самостоятельно «ради сегодняшних и будущих поколений». В церемонии инаугурации приняли участие четверо югорчан, несущих службу в Президентском полку. «Никите из Нижневартовска доверили встречу президента в одном из залов Большого Кремлевского дворца, Кирилл из Нефтеюганска, Алексей из Сургута, Александр из Ханты-Мансийска прошли торжественным маршем перед президентом. Мы вместе — Команда Югры, Команда России, Команда Президента Владимира Путина», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры оказалась самым медийным главой уральского региона. Во время церемонии инаугурации она стояла в первом ряду с Аркадием Ротенбергом и Сергеем Чемезовым.