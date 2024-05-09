Зеленский уволил главу управления госохраны

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Указ об увольнении Сергея Рудя подписал Владимир Зеленский Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны страны Сергея Рудя. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины.

«Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины», — говорится в документе. Его подписал глава страны.

Также 9 мая Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с военной службы, передает RT. В тексте документа говорилось, что Залужный уходит в отставку «по состоянию здоровья».

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны страны Сергея Рудя. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины. «Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины», — говорится в документе. Его подписал глава страны. Также 9 мая Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с военной службы, передает RT. В тексте документа говорилось, что Залужный уходит в отставку «по состоянию здоровья».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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