Зеленский уволил главу управления госохраны

Указ об увольнении Сергея Рудя подписал Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны страны Сергея Рудя. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины.
«Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины», —
Также 9 мая Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с военной службы, передает RT. В тексте документа говорилось, что Залужный уходит в отставку «по состоянию здоровья».
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