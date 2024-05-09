Зеленский уволил главу управления госохраны

09 мая 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Указ об увольнении Сергея Рудя подписал Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны страны Сергея Рудя. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины. «Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины», — говорится в документе. Его подписал глава страны. Также 9 мая Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с военной службы, передает RT. В тексте документа говорилось, что Залужный уходит в отставку «по состоянию здоровья». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны страны Сергея Рудя. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины. «Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины», — говорится в документе. Его подписал глава страны. Также 9 мая Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с военной службы, передает RT. В тексте документа говорилось, что Залужный уходит в отставку «по состоянию здоровья».