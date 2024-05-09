09 мая 2024
08 мая 2024

В многоэтажке Перми во время пожара погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, пожар, ликвидация пожара, многоквартирный дом
Пожар произошел в многоквартирном доме (архивное фото) Фото:

В Перми при пожаре в многоквартирном доме по улице Писарева погиб человек. До прибытия пожарных эвакуировались 10 жителей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре на улице Писарева поступило 9 мая в 16:51. На пожаре травмированных нет, к сожалению, имеется погибший», — сообщили в ведомстве.

Было установлено, что горят домашние вещи в комнате на четвертом этаже многоквартирного дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. К месту пожара направлялись 10 человек личного состава и три единицы техники. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми при пожаре в многоквартирном доме по улице Писарева погиб человек. До прибытия пожарных эвакуировались 10 жителей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на улице Писарева поступило 9 мая в 16:51. На пожаре травмированных нет, к сожалению, имеется погибший», — сообщили в ведомстве. Было установлено, что горят домашние вещи в комнате на четвертом этаже многоквартирного дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. К месту пожара направлялись 10 человек личного состава и три единицы техники. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...