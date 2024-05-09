В многоэтажке Перми во время пожара погиб человек

В Перми при пожаре в многоквартирном доме по улице Писарева погиб человек. До прибытия пожарных эвакуировались 10 жителей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре на улице Писарева поступило 9 мая в 16:51. На пожаре травмированных нет, к сожалению, имеется погибший», — сообщили в ведомстве.
Было установлено, что горят домашние вещи в комнате на четвертом этаже многоквартирного дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. К месту пожара направлялись 10 человек личного состава и три единицы техники. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Перми при пожаре в многоквартирном доме по улице Писарева погиб человек. До прибытия пожарных эвакуировались 10 жителей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на улице Писарева поступило 9 мая в 16:51. На пожаре травмированных нет, к сожалению, имеется погибший», — сообщили в ведомстве. Было установлено, что горят домашние вещи в комнате на четвертом этаже многоквартирного дома. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек. К месту пожара направлялись 10 человек личного состава и три единицы техники. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.