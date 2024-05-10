Польский судья Шмидт заявил, что пошутил о публикации секретного документам

10 мая 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Шмидт показал, какой секретный документ вывез из Польши (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший польский судья Томаш Шмидт пошутил о своих планах опубликовать секретный документ и заявил, что никаких законов страны не нарушал. Об этом Шмидт, уехавший в Белоруссию, чтобы получить политическое убежище, написал в своем telegram-канале. «Это мой единственный „секретный“ документ, который я вывез из Варшавы», — написал Шмидт. К посту он приложил военную фотографию. Также добавил, что никаких польских законов не нарушал. Варшава своими действиями «устраивает охоту на ведьм». Шмидт ранее пообещал опубликовать секретный документ, который якобы вывез из Варшавы. Заявление в telegram-канале последовало после получения прокуратурой Польши санкции на его арест. Шмидт обещал опубликовать документ 10 мая в 19:00 (+2 часа по московскому времени). Еще ранее Шмидт заявил, что никаких секретных документов в Белоруссию не привозил, сообщает Телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший польский судья Томаш Шмидт пошутил о своих планах опубликовать секретный документ и заявил, что никаких законов страны не нарушал. Об этом Шмидт, уехавший в Белоруссию, чтобы получить политическое убежище, написал в своем telegram-канале. «Это мой единственный „секретный“ документ, который я вывез из Варшавы», — написал Шмидт. К посту он приложил военную фотографию. Также добавил, что никаких польских законов не нарушал. Варшава своими действиями «устраивает охоту на ведьм». Шмидт ранее пообещал опубликовать секретный документ, который якобы вывез из Варшавы. Заявление в telegram-канале последовало после получения прокуратурой Польши санкции на его арест. Шмидт обещал опубликовать документ 10 мая в 19:00 (+2 часа по московскому времени). Еще ранее Шмидт заявил, что никаких секретных документов в Белоруссию не привозил, сообщает Телеканал 360.