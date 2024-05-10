10 мая 2024

В Конгресс внесли предложение объявить импичмент Байдену

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
По мнения конгрессмена Миллса, Байден злоупотребил своими полномочиями Фото:

Член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес в нижнюю палату предложение об импичменте президенту страны Джо Байдену. В беседе с журналистами политик заявил, что причиной послужила объявленная американским лидером пауза в поставках оружия Израилю.

«Джо Байден оказывает давление на Израиль, нашего крупнейшего союзника на Ближнем Востоке, приостанавливая финансирование, которое уже было одобрено палатой представителей. У палаты представителей нет иного выбора, кроме как объявить импичмент президенту Байдену», — передает Fox News заявление Миллса.

Миллс также добавил, что Байден злоупотребил своими полномочиями, приняв такое решение. Объявление об импичменте главе государству — «конституционная обязанность», добавил конгрессмен.

Байден ранее поставил ультиматум властям Израиля. Он заявил, что если ЦАХАЛ войдет в город Рафах на юге Газы, то Америка остановит поставки вооружения, передает телеканал 360. Байден впервые отказал Израилю в оружии из-за опасений, что израильская армия применит его в Рафахе, где укрылось более миллиона жителей Газы. 7 мая сообщалось, что армия Израиля вошла в Рафах. Позже ХАМАС сообщили о гибели американской заложницы.

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Член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес в нижнюю палату предложение об импичменте президенту страны Джо Байдену. В беседе с журналистами политик заявил, что причиной послужила объявленная американским лидером пауза в поставках оружия Израилю. «Джо Байден оказывает давление на Израиль, нашего крупнейшего союзника на Ближнем Востоке, приостанавливая финансирование, которое уже было одобрено палатой представителей. У палаты представителей нет иного выбора, кроме как объявить импичмент президенту Байдену», — передает Fox News заявление Миллса. Миллс также добавил, что Байден злоупотребил своими полномочиями, приняв такое решение. Объявление об импичменте главе государству — «конституционная обязанность», добавил конгрессмен. Байден ранее поставил ультиматум властям Израиля. Он заявил, что если ЦАХАЛ войдет в город Рафах на юге Газы, то Америка остановит поставки вооружения, передает телеканал 360. Байден впервые отказал Израилю в оружии из-за опасений, что израильская армия применит его в Рафахе, где укрылось более миллиона жителей Газы. 7 мая сообщалось, что армия Израиля вошла в Рафах. Позже ХАМАС сообщили о гибели американской заложницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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