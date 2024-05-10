В Конгресс внесли предложение объявить импичмент Байдену

Член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес в нижнюю палату предложение об импичменте президенту страны Джо Байдену. В беседе с журналистами политик заявил, что причиной послужила объявленная американским лидером пауза в поставках оружия Израилю.
«Джо Байден оказывает давление на Израиль, нашего крупнейшего союзника на Ближнем Востоке, приостанавливая финансирование, которое уже было одобрено палатой представителей. У палаты представителей нет иного выбора, кроме как объявить импичмент президенту Байдену», — передает
Миллс также добавил, что Байден злоупотребил своими полномочиями, приняв такое решение. Объявление об импичменте главе государству — «конституционная обязанность», добавил конгрессмен.
Байден ранее поставил ультиматум властям Израиля. Он заявил, что если ЦАХАЛ войдет в город Рафах на юге Газы, то Америка остановит поставки вооружения, передает телеканал 360. Байден впервые отказал Израилю в оружии из-за опасений, что израильская армия применит его в Рафахе, где укрылось более миллиона жителей Газы. 7 мая сообщалось, что армия Израиля вошла в Рафах. Позже ХАМАС сообщили о гибели американской заложницы.
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