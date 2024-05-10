В Конгресс внесли предложение объявить импичмент Байдену

11 мая 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

По мнения конгрессмена Миллса, Байден злоупотребил своими полномочиями Фото: Official White House / Adam Schultz Член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес в нижнюю палату предложение об импичменте президенту страны Джо Байдену. В беседе с журналистами политик заявил, что причиной послужила объявленная американским лидером пауза в поставках оружия Израилю. «Джо Байден оказывает давление на Израиль, нашего крупнейшего союзника на Ближнем Востоке, приостанавливая финансирование, которое уже было одобрено палатой представителей. У палаты представителей нет иного выбора, кроме как объявить импичмент президенту Байдену», — передает Fox News заявление Миллса. Миллс также добавил, что Байден злоупотребил своими полномочиями, приняв такое решение. Объявление об импичменте главе государству — «конституционная обязанность», добавил конгрессмен. Байден ранее поставил ультиматум властям Израиля. Он заявил, что если ЦАХАЛ войдет в город Рафах на юге Газы, то Америка остановит поставки вооружения, передает телеканал 360. Байден впервые отказал Израилю в оружии из-за опасений, что израильская армия применит его в Рафахе, где укрылось более миллиона жителей Газы. 7 мая сообщалось, что армия Израиля вошла в Рафах. Позже ХАМАС сообщили о гибели американской заложницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член палаты представителей Конгресса США Кори Миллс внес в нижнюю палату предложение об импичменте президенту страны Джо Байдену. В беседе с журналистами политик заявил, что причиной послужила объявленная американским лидером пауза в поставках оружия Израилю. «Джо Байден оказывает давление на Израиль, нашего крупнейшего союзника на Ближнем Востоке, приостанавливая финансирование, которое уже было одобрено палатой представителей. У палаты представителей нет иного выбора, кроме как объявить импичмент президенту Байдену», — передает Fox News заявление Миллса. Миллс также добавил, что Байден злоупотребил своими полномочиями, приняв такое решение. Объявление об импичменте главе государству — «конституционная обязанность», добавил конгрессмен. Байден ранее поставил ультиматум властям Израиля. Он заявил, что если ЦАХАЛ войдет в город Рафах на юге Газы, то Америка остановит поставки вооружения, передает телеканал 360. Байден впервые отказал Израилю в оружии из-за опасений, что израильская армия применит его в Рафахе, где укрылось более миллиона жителей Газы. 7 мая сообщалось, что армия Израиля вошла в Рафах. Позже ХАМАС сообщили о гибели американской заложницы.