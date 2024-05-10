10 мая 2024

Жители Пермского края похвастались слепленными снеговиками в мае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осадки позволили жителям региона поупражняться в мастерстве лепки из снега
Осадки позволили жителям региона поупражняться в мастерстве лепки из снега Фото:

Осадки, захлестнувшие Прикамье в мае, позволили местным жителям вспомнить зиму и вылепить снеговиков. Своими работами пермяки поделились в соцсетях и мессенджерах.

«Слепили майского снеговика. Надеемся, что июньского не будет», — своих подписчиков в одном из подобных сообщений цитирует telegram-канал «Новости Перми и Края».

В начале мая в регион пришли аномальные холода, сопровождающееся снегопадами. Из-за высоты снежного покрова жители региона вновь встали на лыжи. Осадки ограничивают видимость на трассах и блокируют проезд. На деревьях в Пермском крае были замечены сосульки из березового сока. Погода обусловлена арктическим вторжением.

https://t.me/permjtop/9086
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Осадки, захлестнувшие Прикамье в мае, позволили местным жителям вспомнить зиму и вылепить снеговиков. Своими работами пермяки поделились в соцсетях и мессенджерах. «Слепили майского снеговика. Надеемся, что июньского не будет», — своих подписчиков в одном из подобных сообщений цитирует telegram-канал «Новости Перми и Края». В начале мая в регион пришли аномальные холода, сопровождающееся снегопадами. Из-за высоты снежного покрова жители региона вновь встали на лыжи. Осадки ограничивают видимость на трассах и блокируют проезд. На деревьях в Пермском крае были замечены сосульки из березового сока. Погода обусловлена арктическим вторжением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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