Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Осадки, захлестнувшие Прикамье в мае, позволили местным жителям вспомнить зиму и вылепить снеговиков. Своими работами пермяки поделились в соцсетях и мессенджерах. «Слепили майского снеговика. Надеемся, что июньского не будет», — своих подписчиков в одном из подобных сообщений цитирует telegram-канал «Новости Перми и Края». В начале мая в регион пришли аномальные холода, сопровождающееся снегопадами. Из-за высоты снежного покрова жители региона вновь встали на лыжи. Осадки ограничивают видимость на трассах и блокируют проезд. На деревьях в Пермском крае были замечены сосульки из березового сока. Погода обусловлена арктическим вторжением.