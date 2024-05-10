Осадки позволили жителям региона поупражняться в мастерстве лепки из снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Осадки, захлестнувшие Прикамье в мае, позволили местным жителям вспомнить зиму и вылепить снеговиков. Своими работами пермяки поделились в соцсетях и мессенджерах.

«Слепили майского снеговика. Надеемся, что июньского не будет», — своих подписчиков в одном из подобных сообщений цитирует telegram-канал «Новости Перми и Края».

В начале мая в регион пришли аномальные холода, сопровождающееся снегопадами. Из-за высоты снежного покрова жители региона вновь встали на лыжи. Осадки ограничивают видимость на трассах и блокируют проезд. На деревьях в Пермском крае были замечены сосульки из березового сока. Погода обусловлена арктическим вторжением.

Пермяки упражняются в искусстве лепки на территории своих домовладений telegram-канал «Новости Перми и Края»

Со снегом развлекаются и взрослые, и дети telegram-канал «ЧП Пермь | новости»