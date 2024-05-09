09 мая 2024

В Пермском крае на деревьях образовались сосульки из березового сока. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , береза
Сок на деревьях замерзает из-за холодов Фото:

В Пермском крае на деревьях заметили сосульки из березового сока. Такое природное явление появилось из-за холодной погоды.

«Застывший березовый сок образовался в весенние морозы. Жидкость сочится из надломленных мест на дереве, а ночью при минусовой температуре замерзает и превращается в сосульки», — пишет издание «Текст» со ссылкой на Дирекцию особо охраняемых природных территорий Пермского края.

Уточняется, что березовый сок образуется ранней весной и вытекает из надломленных стволов и ветвей берез. Его можно собирать, но так, чтобы не навредить деревьям. Березовый сок относят к пищевым лесным ресурсам.

Березовый сок замерзает на деревьях
Березовый сок замерзает на деревьях

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В Пермском крае на деревьях заметили сосульки из березового сока. Такое природное явление появилось из-за холодной погоды. «Застывший березовый сок образовался в весенние морозы. Жидкость сочится из надломленных мест на дереве, а ночью при минусовой температуре замерзает и превращается в сосульки», — пишет издание «Текст» со ссылкой на Дирекцию особо охраняемых природных территорий Пермского края. Уточняется, что березовый сок образуется ранней весной и вытекает из надломленных стволов и ветвей берез. Его можно собирать, но так, чтобы не навредить деревьям. Березовый сок относят к пищевым лесным ресурсам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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