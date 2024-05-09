В Пермском крае на деревьях заметили сосульки из березового сока. Такое природное явление появилось из-за холодной погоды.
«Застывший березовый сок образовался в весенние морозы. Жидкость сочится из надломленных мест на дереве, а ночью при минусовой температуре замерзает и превращается в сосульки», — пишет издание «Текст» со ссылкой на Дирекцию особо охраняемых природных территорий Пермского края.
Уточняется, что березовый сок образуется ранней весной и вытекает из надломленных стволов и ветвей берез. Его можно собирать, но так, чтобы не навредить деревьям. Березовый сок относят к пищевым лесным ресурсам.
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В Пермском крае на деревьях заметили сосульки из березового сока. Такое природное явление появилось из-за холодной погоды. «Застывший березовый сок образовался в весенние морозы. Жидкость сочится из надломленных мест на дереве, а ночью при минусовой температуре замерзает и превращается в сосульки», — пишет издание «Текст» со ссылкой на Дирекцию особо охраняемых природных территорий Пермского края. Уточняется, что березовый сок образуется ранней весной и вытекает из надломленных стволов и ветвей берез. Его можно собирать, но так, чтобы не навредить деревьям. Березовый сок относят к пищевым лесным ресурсам.