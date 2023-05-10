Путин назначил новых судей в Пермском крае

Вершить правосудие будут новые люди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в судах Пермского края. В частности, он утвердил на посту заместителя председателя Свердловского районного суда Перми Ирину Томилину, говорится в документе.

«Назначить на 6-летний срок полномочий в Пермском крае заместителем председателя Свердловского районного суда Перми Томилину Ирину Александровну», — говорится в указе. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кроме того, президент назначил судьями Губахинского городского суда Татьяну Золотавину, Кировского суда Перми Ирину Каменскую, Ленинского суда Перми Наталью Полтавченко, Мотовилихинского суда Перми Ксению Сажину, Свердловского суда Перми Илью Егошина. Этим же указом Путин обновил составы судов в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях.