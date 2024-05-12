Регионы потратят 95 миллиардов рублей на многодетные семьи

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , коляска, дети, весна, самокат, родитель
На помощь многодетным семьям регионы выделяют 95 миллиардов рублей, заявила Татьяна Голикова Фото:

Регионы России направляют в этом году значительные средства на поддержку многодетных семей в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. По словам исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уже сейчас 95 миллиардов рублей выделяется на реализацию этого указа.

«По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 миллиардов рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента о многодетных семьях», — передает слова Голиковой РИА Новости. Там добавили, что эта сумма может увеличиться, поскольку мониторинг еще продолжается. Она также сообщила, что в 46 регионах России уже приняты обновленные нормативно-правовые акты для реализации президентского указа о многодетных семьях.

В конце января Владимир Путин подписал указ, согласно которому многодетной считается семья, имеющая трех и более детей. Регионы активно работают над внедрением этого указа, выделяя значительные бюджетные средства на поддержку многодетных семей.

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Регионы России направляют в этом году значительные средства на поддержку многодетных семей в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. По словам исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уже сейчас 95 миллиардов рублей выделяется на реализацию этого указа. «По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 миллиардов рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента о многодетных семьях», — передает слова Голиковой РИА Новости. Там добавили, что эта сумма может увеличиться, поскольку мониторинг еще продолжается. Она также сообщила, что в 46 регионах России уже приняты обновленные нормативно-правовые акты для реализации президентского указа о многодетных семьях. В конце января Владимир Путин подписал указ, согласно которому многодетной считается семья, имеющая трех и более детей. Регионы активно работают над внедрением этого указа, выделяя значительные бюджетные средства на поддержку многодетных семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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