Регионы потратят 95 миллиардов рублей на многодетные семьи

12 мая 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

На помощь многодетным семьям регионы выделяют 95 миллиардов рублей, заявила Татьяна Голикова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Регионы России направляют в этом году значительные средства на поддержку многодетных семей в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. По словам исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уже сейчас 95 миллиардов рублей выделяется на реализацию этого указа. «По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 миллиардов рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента о многодетных семьях», — передает слова Голиковой РИА Новости. Там добавили, что эта сумма может увеличиться, поскольку мониторинг еще продолжается. Она также сообщила, что в 46 регионах России уже приняты обновленные нормативно-правовые акты для реализации президентского указа о многодетных семьях. В конце января Владимир Путин подписал указ, согласно которому многодетной считается семья, имеющая трех и более детей. Регионы активно работают над внедрением этого указа, выделяя значительные бюджетные средства на поддержку многодетных семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регионы России направляют в этом году значительные средства на поддержку многодетных семей в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. По словам исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уже сейчас 95 миллиардов рублей выделяется на реализацию этого указа. «По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 миллиардов рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента о многодетных семьях», — передает слова Голиковой РИА Новости. Там добавили, что эта сумма может увеличиться, поскольку мониторинг еще продолжается. Она также сообщила, что в 46 регионах России уже приняты обновленные нормативно-правовые акты для реализации президентского указа о многодетных семьях. В конце января Владимир Путин подписал указ, согласно которому многодетной считается семья, имеющая трех и более детей. Регионы активно работают над внедрением этого указа, выделяя значительные бюджетные средства на поддержку многодетных семей.