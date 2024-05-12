В ХМАО продают хлеб с неправильной датой производства
Жительница поселка Солнечный в Ханты-Мансийском автономном округе пожаловалась, что приобрела хлеб «из будущего». Дело в том, что на упаковке стоит дата производства следующего дня.
«Куплен хлеб сегодня 12 мая 2024 в поселке Солнечный с датой производства завтрашнего дня. Машина времени — не иначе», — написано в telegram-канале «ЧП. Нижневартовск. Происшествия».
URA.RU отправило запрос в ООО «Колосок». Ответ ожидается.
Жительница поселка Солнечный купила хлеб «из будущего»
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