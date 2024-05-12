12 мая 2024
11 мая 2024
10 мая 2024

В ХМАО продают хлеб из будущего. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты питания. Пермь, продукты, хлеб, витрины, стелажи, магазин, выпечка, мучная продукция
В ХМАО продают хлеб с неправильной датой производства Фото:

Жительница поселка Солнечный в Ханты-Мансийском автономном округе пожаловалась, что приобрела хлеб «из будущего». Дело в том, что на упаковке стоит дата производства следующего дня.

«Куплен хлеб сегодня 12 мая 2024 в поселке Солнечный с датой производства завтрашнего дня. Машина времени — не иначе», — написано в telegram-канале «ЧП. Нижневартовск. Происшествия».

URA.RU отправило запрос в ООО «Колосок». Ответ ожидается.

Жительница поселка Солнечный купила хлеб «из будущего»
Жительница поселка Солнечный купила хлеб «из будущего»
Фото:

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Жительница поселка Солнечный в Ханты-Мансийском автономном округе пожаловалась, что приобрела хлеб «из будущего». Дело в том, что на упаковке стоит дата производства следующего дня. «Куплен хлеб сегодня 12 мая 2024 в поселке Солнечный с датой производства завтрашнего дня. Машина времени — не иначе», — написано в telegram-канале «ЧП. Нижневартовск. Происшествия». URA.RU отправило запрос в ООО «Колосок». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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