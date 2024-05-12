В ХМАО продают хлеб из будущего. Фото

13 мая 2024 в 01:39 Размер текста - 17 +

В ХМАО продают хлеб с неправильной датой производства Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жительница поселка Солнечный в Ханты-Мансийском автономном округе пожаловалась, что приобрела хлеб «из будущего». Дело в том, что на упаковке стоит дата производства следующего дня. «Куплен хлеб сегодня 12 мая 2024 в поселке Солнечный с датой производства завтрашнего дня. Машина времени — не иначе», — написано в telegram-канале «ЧП. Нижневартовск. Происшествия». URA.RU отправило запрос в ООО «Колосок». Ответ ожидается. Жительница поселка Солнечный купила хлеб «из будущего» telegram-канал «ЧП. Нижневартовск. Происшествия» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница поселка Солнечный в Ханты-Мансийском автономном округе пожаловалась, что приобрела хлеб «из будущего». Дело в том, что на упаковке стоит дата производства следующего дня. «Куплен хлеб сегодня 12 мая 2024 в поселке Солнечный с датой производства завтрашнего дня. Машина времени — не иначе», — написано в telegram-канале «ЧП. Нижневартовск. Происшествия». URA.RU отправило запрос в ООО «Колосок». Ответ ожидается.