Жители ХМАО стали чаще пользоваться услугами дезинсекции от насекомых

В ХМАО спрос на дезинсекцию помещений от насекомых увеличился на 48% Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В первом квартале 2024 года спрос на дезинсекцию помещений в ХМАО увеличился на 48%. Также югорчане стали более заинтересованы в простой уборке (42%), химчистке мебели (30%) и клининге (15%), рассказал URA.RU руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александр Семочкин.

«По итогам первого квартала 2024 года спрос жителей ХМАО на услуги клинеров вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно увеличился интерес к простой уборке и дезинсекции помещения — на 42% и 48% соответственно. Также одна из самых популярных услуг чистка мебели по доле спроса — 30%», — поделился Семочкин.

Сейчас в Югре средняя цена на дезинсекцию от клопов, тараканов, муравьев и жуков начинается от тысячи рублей. Клининговые услуги в больших городах ХМАО в среднем начинаются от 1,5 тысячи рублей, а химчистка мебели от 400 рублей.

Недавно ученики школы №21 в Нижневартовске (ХМАО) пожаловались на нашествие тараканов в учебном учреждении. Они разместили видеоролик с насекомыми, но в мэрии города заявили, что незадолго до этого был проведен очередной родительский контроль за организацией питания обучающихся, нарушений не нашли.

Немногим ранее жители города жаловались на насекомых, которые появляются в подъездах после расклейщиков рекламы про тараканов. По их словам, до этого насекомых не было, так как весь дом протравили.