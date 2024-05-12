Сын уральского миллиардера залезает в кредиты, чтобы выплатить долги

Суд приостановил производство по делу о банкротстве Алексея Шмотьева, сына миллиардера Сергея Шмотьева — владельца компании "Форэс". Как следует из материалов дела на сайте Арбитражного суда Курганской области, он заключил мировое соглашение с кредитором — торговым домом "НКМЗ", и теперь каждый месяц должен выплачивать по 3 млн рублей. Ради этого он возьмет кредит.
"Суд определил: утвердить мировое соглашение по делу о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя Шмотьева Алексея Сергеевича [...] Финансовым обоснованием возможности погашения задолженности выступают следующие обстоятельства: погашение требования будет осуществляться за счет заемных средств", — говорится в определении суда.
Выплачивать "НКМЗ" долг — 57 млн - Шмотьев будет на протяжении полутора лет. При этом в прошлых материалах дела было указано, что он работает на заводе «Алтайский химпром», а с мая по декабрь 2023 года его среднемесячный доход был 17 тысяч рублей. У мужчины открыты три счета в банках на 2,5 тысячи рублей, в собственности есть два гаража в Екатеринбурге, доля во владении стоянкой-подвалом, мотоцикл М61 1961 года выпуска, а также доля в уставном капитале «ФОРЭС-Химии» в размере 89,1% (73,3 млн рублей).
Как ранее сообщало URA.RU, задолженность перед ТД «НКМЗ» у Шмотьева образовалась после банкротства «ФОРЭС-Химия» в 2018 году. С него как с контролирующего лица постановили взыскать 61,7 млн рублей убытков в пользу кредитора — ТД «НКМЗ». При этом у коммерсанта были встречные требования к «ФОРЭС-Химии» на 10,9 млн рублей, поэтому сумму зачли в счет долга.
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