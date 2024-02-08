Сын уральского миллиардера признан банкротом, он работает на заводе за 17 тысяч

08 февраля 2024 в 21:51 Размер текста - 17 +

Алексей Шмотьев (справа) владел долей в компании «ФОРЭС — Химия», которую признали банкротом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Алексея Шмотьева, сына миллиардера Сергея Шмотьева — владельца компании «ФОРЭС», признали банкротом по заявлению екатеринбургского торгового дома «НКМЗ». Согласно материалам дела, он задолжал компании 57 миллионов рублей в рамках процесса по банкротству «Форэс-Химии», где владеет 89,1% доли в уставном капитале. Соответствующее решение опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда Курганской области. «Признать заявление ООО «Торговый дом «НКМЗ» о признании индивидуального предпринимателя Шмотьева Алексея Сергеевича несостоятельным (банкротом) обоснованным. В удовлетворении ходатайства о введении процедуры реализации имущества гражданина отказать. Ввести процедуру реструктуризации долгов… Включить требование ТД «НКМЗ» в размере 57,7 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов», — говорится в определении суда. Согласно материалам дела, заявление о признании Шмотьева-младшего банкротом поступило в суд 6 июня 2023 года. Спустя три недели аналогичное заявление подал сам предприниматель, через месяц свои требования к нему выдвинула бизнесмен из Екатеринбурга Ксения Струнина (юридическая компания «Майн», 1,9 млн рублей). Несколько месяцев стороны спорили из-за кандидатуры арбитражного управляющего. Шмотьев пытался оспорить вариант, который якобы продвигал ТД «НКМЗ». Одним из руководителей компании «ФОРЭС-Химия» был Павел Русинов, впоследствии ставший гендиректором конкурирующей компании «Ника-Петротэк». Она входила в одну группу с ТД «НКМЗ», следует из материалов дела, поэтому ее топы были заинтересованы в том, чтобы сделать своего человека финансовым управляющим по делу о банкротстве Шмотьева. Кандидатуру арбитражного управляющего суд по итогу отклонил. Задолженность перед ТД «НКМЗ» у Шмотьева образовалась после банкротства «ФОРЭС-Химия» в 2018 году. С него как с контролирующего лица постановили взыскать 61,7 млн рублей убытков в пользу кредитора — ТД «НКМЗ». При этом у коммерсанта были встречные требования к «ФОРЭС-Химии» на 10,9 млн рублей, поэтому сумму зачли в счет долга. По итогу Алексей Шмотьев оказался должен компании 57,7 млн рублей. Из материалов дела также следует, что бизнесмен работает на заводе «Алтайский химпром», с мая по декабрь 2023 года его среднемесячный доход составил 17 тысяч рублей. У мужчины открыты три счета в банках на 2,5 тысячи рублей. В собственности у Шмотьева два гаража в Екатеринбурге, доля во владении стоянкой-подвалом, мотоцикл М61 1961 года выпуска, а также у него есть доля участия в уставном капитале «ФОРЭС-Химии» в размере 89,1% (73,3 млн рублей). Финансовые сложности у «ФОРЭС-Химии» начались в 2014 году и были связаны, в том числе, с требованиями банка «Кольцо Урала» по досрочному возврату займа УК «Терра» (580 млн рублей). Компания Шмотьева выступала по нему поручителем. В компании «ФОРЭС» корреспонденту пояснили, что не видят возможности для комментария по этой теме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Алексея Шмотьева, сына миллиардера Сергея Шмотьева — владельца компании «ФОРЭС», признали банкротом по заявлению екатеринбургского торгового дома «НКМЗ». Согласно материалам дела, он задолжал компании 57 миллионов рублей в рамках процесса по банкротству «Форэс-Химии», где владеет 89,1% доли в уставном капитале. Соответствующее решение опубликовано в картотеке дел Арбитражного суда Курганской области. «Признать заявление ООО «Торговый дом «НКМЗ» о признании индивидуального предпринимателя Шмотьева Алексея Сергеевича несостоятельным (банкротом) обоснованным. В удовлетворении ходатайства о введении процедуры реализации имущества гражданина отказать. Ввести процедуру реструктуризации долгов… Включить требование ТД «НКМЗ» в размере 57,7 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов», — говорится в определении суда. Согласно материалам дела, заявление о признании Шмотьева-младшего банкротом поступило в суд 6 июня 2023 года. Спустя три недели аналогичное заявление подал сам предприниматель, через месяц свои требования к нему выдвинула бизнесмен из Екатеринбурга Ксения Струнина (юридическая компания «Майн», 1,9 млн рублей). Несколько месяцев стороны спорили из-за кандидатуры арбитражного управляющего. Шмотьев пытался оспорить вариант, который якобы продвигал ТД «НКМЗ». Одним из руководителей компании «ФОРЭС-Химия» был Павел Русинов, впоследствии ставший гендиректором конкурирующей компании «Ника-Петротэк». Она входила в одну группу с ТД «НКМЗ», следует из материалов дела, поэтому ее топы были заинтересованы в том, чтобы сделать своего человека финансовым управляющим по делу о банкротстве Шмотьева. Кандидатуру арбитражного управляющего суд по итогу отклонил. Задолженность перед ТД «НКМЗ» у Шмотьева образовалась после банкротства «ФОРЭС-Химия» в 2018 году. С него как с контролирующего лица постановили взыскать 61,7 млн рублей убытков в пользу кредитора — ТД «НКМЗ». При этом у коммерсанта были встречные требования к «ФОРЭС-Химии» на 10,9 млн рублей, поэтому сумму зачли в счет долга. По итогу Алексей Шмотьев оказался должен компании 57,7 млн рублей. Из материалов дела также следует, что бизнесмен работает на заводе «Алтайский химпром», с мая по декабрь 2023 года его среднемесячный доход составил 17 тысяч рублей. У мужчины открыты три счета в банках на 2,5 тысячи рублей. В собственности у Шмотьева два гаража в Екатеринбурге, доля во владении стоянкой-подвалом, мотоцикл М61 1961 года выпуска, а также у него есть доля участия в уставном капитале «ФОРЭС-Химии» в размере 89,1% (73,3 млн рублей). Финансовые сложности у «ФОРЭС-Химии» начались в 2014 году и были связаны, в том числе, с требованиями банка «Кольцо Урала» по досрочному возврату займа УК «Терра» (580 млн рублей). Компания Шмотьева выступала по нему поручителем. В компании «ФОРЭС» корреспонденту пояснили, что не видят возможности для комментария по этой теме.