13 мая 2024

В Пермском крае подорожали путевки в детские летние лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороже всего отдыхать в санаториях
Дороже всего отдыхать в санаториях Фото:

В 2024 году в Пермском крае выросла стоимость детского отдыха. Путевки в летние лагеря стали дороже на 6% по сравнению с 2023 годом. Такие данные привел министр социального развития Прикамья Павел Фокин.

«В этом году расчетную стоимость путевок в летние лагеря проиндексировали на 6%», — сообщил Фокин. Он добавил, что при этом в крае предусмотрены различные меры поддержки для приобретения путевок.

Министр уточнил, что дороже всего стоит отдых в санаториях. В среднем цены на путевку составляют 35 тысяч рублей. За загородные лагеря родителям придется заплатить 25,5 тысяч рублей, а за городские — 18,7 тысяч рублей. Дешевле всего выйдет отдых в палаточных лагерях, которые появились в этом году. Такая путевка будет стоить в среднем 7 тысяч рублей.

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В 2024 году в Пермском крае выросла стоимость детского отдыха. Путевки в летние лагеря стали дороже на 6% по сравнению с 2023 годом. Такие данные привел министр социального развития Прикамья Павел Фокин. «В этом году расчетную стоимость путевок в летние лагеря проиндексировали на 6%», — сообщил Фокин. Он добавил, что при этом в крае предусмотрены различные меры поддержки для приобретения путевок. Министр уточнил, что дороже всего стоит отдых в санаториях. В среднем цены на путевку составляют 35 тысяч рублей. За загородные лагеря родителям придется заплатить 25,5 тысяч рублей, а за городские — 18,7 тысяч рублей. Дешевле всего выйдет отдых в палаточных лагерях, которые появились в этом году. Такая путевка будет стоить в среднем 7 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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