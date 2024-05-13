В Пермском крае подорожали путевки в детские летние лагеря

В 2024 году в Пермском крае выросла стоимость детского отдыха. Путевки в летние лагеря стали дороже на 6% по сравнению с 2023 годом. Такие данные привел министр социального развития Прикамья Павел Фокин.
«В этом году расчетную стоимость путевок в летние лагеря проиндексировали на 6%», — сообщил Фокин. Он добавил, что при этом в крае предусмотрены различные меры поддержки для приобретения путевок.
Министр уточнил, что дороже всего стоит отдых в санаториях. В среднем цены на путевку составляют 35 тысяч рублей. За загородные лагеря родителям придется заплатить 25,5 тысяч рублей, а за городские — 18,7 тысяч рублей. Дешевле всего выйдет отдых в палаточных лагерях, которые появились в этом году. Такая путевка будет стоить в среднем 7 тысяч рублей.
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