Минцифры изучает возможность монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам

Минцифры изучает возможность монополии «Почты России»

15 мая 2024 в 05:22 Размер текста - 17 +

Это нововведение позволит избавиться от ненужной рекламы в ящиках Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Министерство цифрового развития России рассматривает вариант предоставления «Почте России» монопольных прав на использование почтовых ящиков. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе своего выступления в Госдуме 14 мая. Это нововведение позволит избавиться от ненужной рекламы. «В качестве одного из вариантов субсидирования почты рассматривается установление монополии „Почты России“ на доставку в почтовые ящики. Если „Почта России“ получит монополию на доставку в почтовый ящик, то это позволит ей получать дополнительные доходы от доставки счетов, рекламы», — отметил Шадаев, обсуждая вопросы субсидирования национального почтового оператора, передают «Ведомости». Предложение о монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам направлено на сокращение рассылки некачественной рекламы и мошеннических объявлений потому, что сейчас пользоваться ящиками может кто угодно. Представитель министерства уточнил, что операторы с почтовой лицензией смогут продолжать использовать ящики. Идея монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам не нова и уже обсуждалась правительством в 2014 году. Тогда предложение о закреплении монополии в законе «О почтовой связи» не было одобрено. В ГД также разработали законопроект о запрете рекламы в почтовых ящиках, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании. За нарушение правил предполагается наказывать в порядке административного производства. Так для граждан размер штрафа составит от двух до 5,5 тысяч рублей, для юридических лиц до 500 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство цифрового развития России рассматривает вариант предоставления «Почте России» монопольных прав на использование почтовых ящиков. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе своего выступления в Госдуме 14 мая. Это нововведение позволит избавиться от ненужной рекламы. «В качестве одного из вариантов субсидирования почты рассматривается установление монополии „Почты России“ на доставку в почтовые ящики. Если „Почта России“ получит монополию на доставку в почтовый ящик, то это позволит ей получать дополнительные доходы от доставки счетов, рекламы», — отметил Шадаев, обсуждая вопросы субсидирования национального почтового оператора, передают «Ведомости». Предложение о монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам направлено на сокращение рассылки некачественной рекламы и мошеннических объявлений потому, что сейчас пользоваться ящиками может кто угодно. Представитель министерства уточнил, что операторы с почтовой лицензией смогут продолжать использовать ящики. Идея монополии «Почты России» на доступ к почтовым ящикам не нова и уже обсуждалась правительством в 2014 году. Тогда предложение о закреплении монополии в законе «О почтовой связи» не было одобрено. В ГД также разработали законопроект о запрете рекламы в почтовых ящиках, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании. За нарушение правил предполагается наказывать в порядке административного производства. Так для граждан размер штрафа составит от двух до 5,5 тысяч рублей, для юридических лиц до 500 тысяч рублей.