01 августа 2022

В Пермском крае около туристической тропы ходит медведица

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник природы Усвиньские столбы. Пермь, активный отдых, пермский край, туризм, Усьва, река усьва, усвиньские столбы, туристы в лесу, пеший маршрут
Туристов призывают не ходить в Каменный город Фото:

В Пермском крае на территории одной из самых популярных достопримечательностей — Каменного города — заметили медведицу с медвежатами. В дирекции особо охраняемых природных территорий региона призывают туристов не посещать природный памятник.

«В Каменном городе, недалеко от тропы, обнаружена медведица с медвежатами. Соблюдайте меры предосторожности, исключите одиночный туризм, по возможности — отложите посещение природного памятника», — говорится на странице дирекции в соцсети «ВКонтакте».

В конце июля URA.RU рассказывало, что пермская турфирма организует большое путешествие по Прикамью, одним из пунктов которого стал Каменный город. В минтуризма сообщали ранее, что Каменный город — одно из самых притягательных мест для туристов не только из Перми, но и из других регионов и иностранцев.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Подписаться
В Пермском крае на территории одной из самых популярных достопримечательностей — Каменного города — заметили медведицу с медвежатами. В дирекции особо охраняемых природных территорий региона призывают туристов не посещать природный памятник. «В Каменном городе, недалеко от тропы, обнаружена медведица с медвежатами. Соблюдайте меры предосторожности, исключите одиночный туризм, по возможности — отложите посещение природного памятника», — говорится на странице дирекции в соцсети «ВКонтакте». В конце июля URA.RU рассказывало, что пермская турфирма организует большое путешествие по Прикамью, одним из пунктов которого стал Каменный город. В минтуризма сообщали ранее, что Каменный город — одно из самых притягательных мест для туристов не только из Перми, но и из других регионов и иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...