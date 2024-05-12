На территории Каменного города в Пермском крае ходит медведь. Его следы, а также разрушенные зверем муравейники, обнаружили специалисты природного парка «Пермский».
«Настоятельно советуем отложить посещение Каменного города до особого объявления! Медведи — крупные и сильные животные — могут быть опасными, особенно если они чувствуют угрозу или близость к своему месту обитания», — сообщается на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
В 2022 году около Каменного города также замечали медведицу с медвежатами, рассказывало URA.RU. Тогда туристам также советовали не посещать природную достопримечательность.
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На территории Каменного города в Пермском крае ходит медведь. Его следы, а также разрушенные зверем муравейники, обнаружили специалисты природного парка «Пермский». «Настоятельно советуем отложить посещение Каменного города до особого объявления! Медведи — крупные и сильные животные — могут быть опасными, особенно если они чувствуют угрозу или близость к своему месту обитания», — сообщается на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В 2022 году около Каменного города также замечали медведицу с медвежатами, рассказывало URA.RU. Тогда туристам также советовали не посещать природную достопримечательность.