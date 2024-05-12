12 мая 2024

В Пермском крае по популярному у туристов Каменному городу бродит медведь. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставки "Мыс священной собаки" и "Палеогеновое море". Ханты-Мансийск, медведь
Медведи проснулись в Пермском крае (архивное фото) Фото:

На территории Каменного города в Пермском крае ходит медведь. Его следы, а также разрушенные зверем муравейники, обнаружили специалисты природного парка «Пермский».

«Настоятельно советуем отложить посещение Каменного города до особого объявления! Медведи — крупные и сильные животные — могут быть опасными, особенно если они чувствуют угрозу или близость к своему месту обитания», — сообщается на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

В 2022 году около Каменного города также замечали медведицу с медвежатами, рассказывало URA.RU. Тогда туристам также советовали не посещать природную достопримечательность.

Следы медведя заметили инспекторы
Следы медведя заметили инспекторы
Фото:

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На территории Каменного города в Пермском крае ходит медведь. Его следы, а также разрушенные зверем муравейники, обнаружили специалисты природного парка «Пермский». «Настоятельно советуем отложить посещение Каменного города до особого объявления! Медведи — крупные и сильные животные — могут быть опасными, особенно если они чувствуют угрозу или близость к своему месту обитания», — сообщается на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В 2022 году около Каменного города также замечали медведицу с медвежатами, рассказывало URA.RU. Тогда туристам также советовали не посещать природную достопримечательность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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