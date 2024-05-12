В Пермском крае по популярному у туристов Каменному городу бродит медведь. Фото, видео

13 мая 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Медведи проснулись в Пермском крае (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU На территории Каменного города в Пермском крае ходит медведь. Его следы, а также разрушенные зверем муравейники, обнаружили специалисты природного парка «Пермский». «Настоятельно советуем отложить посещение Каменного города до особого объявления! Медведи — крупные и сильные животные — могут быть опасными, особенно если они чувствуют угрозу или близость к своему месту обитания», — сообщается на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В 2022 году около Каменного города также замечали медведицу с медвежатами, рассказывало URA.RU. Тогда туристам также советовали не посещать природную достопримечательность. Следы медведя заметили инспекторы государственный инспектор природного парка «Пермский» Р.Т. Нарумов Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Каменного города в Пермском крае ходит медведь. Его следы, а также разрушенные зверем муравейники, обнаружили специалисты природного парка «Пермский». «Настоятельно советуем отложить посещение Каменного города до особого объявления! Медведи — крупные и сильные животные — могут быть опасными, особенно если они чувствуют угрозу или близость к своему месту обитания», — сообщается на странице дирекции ООПТ Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В 2022 году около Каменного города также замечали медведицу с медвежатами, рассказывало URA.RU. Тогда туристам также советовали не посещать природную достопримечательность.