Жительницу челябинского города забрали в психбольницу за разведение дома крыс

Пожилую жительницу Озерска (Челябинская область), которая развела в квартире дома по улице Карла Маркса полчище крыс и уверяла, что это мангусты, госпитализировали в психбольницу. Об этом рассказали соседи пенсионерки.
«Пенсионерку госпитализировали в больницу, я так поняла, психиатрическую. Приходили три раза из дезинфекционного центра, травили, мусор помогали убрать, бутылки, обрабатывали подвалы. Сказали, вроде, что крыс больше нет», — рассказала «
Со слов женщины, из квартиры вынесли трупы крыс и обработали все специальным средством. Но запах все равно стоит ужасный. В квартиру без маски зайти невозможно, говорит Наталья.
Другая жительница дома Ольга рассказала, что соседи не хотят возвращения пенсионерки из больницы. «Ей одной жить нельзя. Она снова такой же бардак разведет», — уверена Ольга.
Что будет дальше с квартирой — пока неизвестно. Как рассказали в администрации Озерска, выселить женщину они не могут, так как это ее единственное жилье.
В апреле в паблике «Говорит Озерск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео из квартиры пожилой женщины, которая развела крыс, думая, что это карликовые мангусты. «Это мангусты. Я сама страдаю от них, они мне всю одежду порвали», — рассказала пенсионерка участковому во время обследования квартиры.
Соседи жаловались на квартиру, кишащую крысами, еще с декабря 2023 года. Но тогда бабушка заявила им, что «мангустов» скоро заберет «зоологическая полиция».
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