ХМАО вошел в список регионов с самой высокой пенсией

Ханты-Мансийский автономный округ занял восьмое место в рейтинге регионов России с самой высокой пенсией. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.
«Югра вошла в топ-10 регионов с высокой пенсией. … Размер пенсии по старости состоит из фиксированной части и страховой, формируемой за счет баллов. Обе части индексируются с учетом инфляции и величины прожиточного минимума, который в Югре выше среднего», — передает слова Тулупниковой правительство региона. ХМАО занял восьмое место в рейтинге.
Также сообщается, что в список вошли и другие северные регионы. Власти объясняют это тем, что здесь экстремальные природные условия, поэтому действует «северная надбавка».
Ранее URA.RU писало, что ХМАО занял третье место в рейтинге среди регионов России по социально-экономическому благополучию. Он составил 6,38.
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