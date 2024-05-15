15 мая 2024

ХМАО вошел в список регионов с самой высокой пенсией

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО занял восьмое место среди регионов России с самой высокой пенсией
ХМАО занял восьмое место среди регионов России с самой высокой пенсией Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ занял восьмое место в рейтинге регионов России с самой высокой пенсией. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.

«Югра вошла в топ-10 регионов с высокой пенсией. … Размер пенсии по старости состоит из фиксированной части и страховой, формируемой за счет баллов. Обе части индексируются с учетом инфляции и величины прожиточного минимума, который в Югре выше среднего», — передает слова Тулупниковой правительство региона. ХМАО занял восьмое место в рейтинге.

Также сообщается, что в список вошли и другие северные регионы. Власти объясняют это тем, что здесь экстремальные природные условия, поэтому действует «северная надбавка».

Ранее URA.RU писало, что ХМАО занял третье место в рейтинге среди регионов России по социально-экономическому благополучию. Он составил 6,38.

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Ханты-Мансийский автономный округ занял восьмое место в рейтинге регионов России с самой высокой пенсией. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова. «Югра вошла в топ-10 регионов с высокой пенсией. … Размер пенсии по старости состоит из фиксированной части и страховой, формируемой за счет баллов. Обе части индексируются с учетом инфляции и величины прожиточного минимума, который в Югре выше среднего», — передает слова Тулупниковой правительство региона. ХМАО занял восьмое место в рейтинге. Также сообщается, что в список вошли и другие северные регионы. Власти объясняют это тем, что здесь экстремальные природные условия, поэтому действует «северная надбавка». Ранее URA.RU писало, что ХМАО занял третье место в рейтинге среди регионов России по социально-экономическому благополучию. Он составил 6,38.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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