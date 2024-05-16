Минэк предложил правительству больше тратить денег из ФНБ

16 мая 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Бюджетное правило допускает использование ФНБ на сумму не более 4,2 трлн руб Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство экономического развития РФ предлагает Правительству РФ расширить лимит использования средств Фонда национального благосостояние (ФНБ) с 4,2 трлн до 6 трлн рублей благодаря улучшению прогноза по ликвидной части фонда. Об этом сообщил информированный федеральный чиновник. «Минэк предложил Правительству расширить лимит использования средств ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн рублей в связи с тем, что прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен», — пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника. Информацию об этом изданию подтвердил источник, близкий к Правительству РФ. Сейчас бюджетное правило допускает использование ФНБ на финансирование допрасходов на сумму не более чем на 4,2 трлн рублей. Средства могли бы пойти на финансирование стратегических проектов для страны, говорит один из источников газеты. Лимит пока не исчерпан, но средства расписаны по конкретным проектам. Решения об увеличении инвестиций не приняты, но запросы от компаний есть. Другой собеседник газеты считает, что предложение Минэкономразвития вряд ли будет поддержано Министерством финансов РФ. Не стоит повышать ожидание госрасходов с учетом невысокой ликвидной части ФНБ и сохраняющейся высокой инфляции. И хотя траты ФНБ зеркалируются Банком России, это приводит к увеличению предложения денег в экономике и давит на цены. Согласно последнему прогнозу Минфина, объем ФНБ в 2024 году составит 13 трлн руб., из них 6,7 трлн — ликвидная часть (3,7% ВВП). Такие данные приводятся в Основных направлений бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее не согласился с идеей отказаться от бюджетного правила и накоплений ФНБ. Он заявил, что неправильно отказываться от накоплений ФНБ, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство экономического развития РФ предлагает Правительству РФ расширить лимит использования средств Фонда национального благосостояние (ФНБ) с 4,2 трлн до 6 трлн рублей благодаря улучшению прогноза по ликвидной части фонда. Об этом сообщил информированный федеральный чиновник. «Минэк предложил Правительству расширить лимит использования средств ФНБ с 4,2 трлн до 6 трлн рублей в связи с тем, что прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен», — пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника. Информацию об этом изданию подтвердил источник, близкий к Правительству РФ. Сейчас бюджетное правило допускает использование ФНБ на финансирование допрасходов на сумму не более чем на 4,2 трлн рублей. Средства могли бы пойти на финансирование стратегических проектов для страны, говорит один из источников газеты. Лимит пока не исчерпан, но средства расписаны по конкретным проектам. Решения об увеличении инвестиций не приняты, но запросы от компаний есть. Другой собеседник газеты считает, что предложение Минэкономразвития вряд ли будет поддержано Министерством финансов РФ. Не стоит повышать ожидание госрасходов с учетом невысокой ликвидной части ФНБ и сохраняющейся высокой инфляции. И хотя траты ФНБ зеркалируются Банком России, это приводит к увеличению предложения денег в экономике и давит на цены. Согласно последнему прогнозу Минфина, объем ФНБ в 2024 году составит 13 трлн руб., из них 6,7 трлн — ликвидная часть (3,7% ВВП). Такие данные приводятся в Основных направлений бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее не согласился с идеей отказаться от бюджетного правила и накоплений ФНБ. Он заявил, что неправильно отказываться от накоплений ФНБ, пишет RT.