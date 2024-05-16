«Единая Россия» проведет самое открытое за всю историю голосование

16 мая 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Партия «Единая Россия» подготовила все цифровые системы, которые обеспечат максимальную открытость выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Единая Россия» озвучила итоги подготовки к предварительному голосованию. В настоящий момент готовы все цифровые системы партии, которые обеспечат безопасность избирательного процесса. В подготовке участвовали, в том числе, представители Минцифры. Об этом сообщили представители партии. Они отметили, что новые технологии позволяют проводить выборы с соблюдением всех принципов голосования, включая открытость. Все это позволяет «Единой России» быть в авангарде. «„Единая Россия“ находится в авангарде цифровизации политической жизни и избирательного процесса», — подчеркнула замдиректора Департамента развития инфраструктуры электронного Правительства Министерства цифрового развития Галина Сташевская. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте партии. Она отметила, что активное использование кандидатами от партии цифровых технологий делают их более узнаваемыми в глазах избирателей. Этому способствует и размещение информации о себе и своих программах через портал «Госуслуги». Все это способствует открытости и прозрачности избирательного процесса, отмечают в партии. Как рассказал руководитель ИТ-проектов партии «Единой России» Вячеслав Сатеев, использование новых систем электронного шифрования позволяет соблюсти все принципы голосования, включая открытость, безопасность, объективность. «Бюллетень подписывается тайным ключом, который сохраняется только на устройстве у гражданина. Еще один принцип — открытость наблюдения. После голосования мы публикуем блокчейн на сайте PG.ER.RU, и каждый может провести свой собственный пересчет голосов и анализ данных, которые опубликованы на сайте», — рассказал Вячеслав Сатеев. В свою очередь, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил готовность цифровых систем к проведению предварительного голосования «Единой России». Все системы проверены и унифицированы. Они готовы к проведению праймериз. Тот состоится в период с 20 по 26 мая. Накануне перед началом предварительного голосования состоится разделение ключей шифрования блокчейна, а 26 мая их соединят и начнется подсчет голосов. Замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов подчеркнул, что в этом году на праймериз подано более 22 тысяч заявлений. Причем среди кандидатов стало больше молодых людей. Участники предварительного голосования представляют собой различные социальные группы, от госслужащих, до представителей бизнеса и волонтеров. Регистрация избирателей продолжается до 24 мая на сайте PG.ER.RU с верификацией через «Госуслуги». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» озвучила итоги подготовки к предварительному голосованию. В настоящий момент готовы все цифровые системы партии, которые обеспечат безопасность избирательного процесса. В подготовке участвовали, в том числе, представители Минцифры. Об этом сообщили представители партии. Они отметили, что новые технологии позволяют проводить выборы с соблюдением всех принципов голосования, включая открытость. Все это позволяет «Единой России» быть в авангарде. «„Единая Россия“ находится в авангарде цифровизации политической жизни и избирательного процесса», — подчеркнула замдиректора Департамента развития инфраструктуры электронного Правительства Министерства цифрового развития Галина Сташевская. Ее сообщение опубликовано на официальном сайте партии. Она отметила, что активное использование кандидатами от партии цифровых технологий делают их более узнаваемыми в глазах избирателей. Этому способствует и размещение информации о себе и своих программах через портал «Госуслуги». Все это способствует открытости и прозрачности избирательного процесса, отмечают в партии. Как рассказал руководитель ИТ-проектов партии «Единой России» Вячеслав Сатеев, использование новых систем электронного шифрования позволяет соблюсти все принципы голосования, включая открытость, безопасность, объективность. «Бюллетень подписывается тайным ключом, который сохраняется только на устройстве у гражданина. Еще один принцип — открытость наблюдения. После голосования мы публикуем блокчейн на сайте PG.ER.RU, и каждый может провести свой собственный пересчет голосов и анализ данных, которые опубликованы на сайте», — рассказал Вячеслав Сатеев. В свою очередь, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил готовность цифровых систем к проведению предварительного голосования «Единой России». Все системы проверены и унифицированы. Они готовы к проведению праймериз. Тот состоится в период с 20 по 26 мая. Накануне перед началом предварительного голосования состоится разделение ключей шифрования блокчейна, а 26 мая их соединят и начнется подсчет голосов. Замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов подчеркнул, что в этом году на праймериз подано более 22 тысяч заявлений. Причем среди кандидатов стало больше молодых людей. Участники предварительного голосования представляют собой различные социальные группы, от госслужащих, до представителей бизнеса и волонтеров. Регистрация избирателей продолжается до 24 мая на сайте PG.ER.RU с верификацией через «Госуслуги».