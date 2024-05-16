Екатеринбуржец одним ударом убил незнакомца возле полиции и скрылся. Видео

17 мая 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Убийство не попало на камеры Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга днем 16 мая пьяный мужчина помешал на дороге автомобилисту, за что получил удар по голове, от которого умер. Инцидент произошел напротив отдела полиции, но водителю иномарки удалось скрыться, рассказал очевидец. «Пьяный парень переходил дорогу и помешал серой Daewoo Nexia. Оттуда вышел мужчина и ударил его по голове. Был только один удар, парень упал и умер. Свидетелей инцидента очень много, все произошло прямо напротив полиции, но на камеры не попало», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. По его словам, скрывшийся мужчина даже не понял, что убил человека. Пострадавший скончался в машине скорой помощи, когда его везли в горбольницу № 36. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга днем 16 мая пьяный мужчина помешал на дороге автомобилисту, за что получил удар по голове, от которого умер. Инцидент произошел напротив отдела полиции, но водителю иномарки удалось скрыться, рассказал очевидец. «Пьяный парень переходил дорогу и помешал серой Daewoo Nexia. Оттуда вышел мужчина и ударил его по голове. Был только один удар, парень упал и умер. Свидетелей инцидента очень много, все произошло прямо напротив полиции, но на камеры не попало», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. По его словам, скрывшийся мужчина даже не понял, что убил человека. Пострадавший скончался в машине скорой помощи, когда его везли в горбольницу № 36. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.