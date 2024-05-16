Челябинская ХК «Трактор-2007» завоевала серебро на Кубке Чемпионов U17

Юношеская хоккейная команда «Трактор-2007» из Челябинска завоевала серебряные награды на Кубке Чемпионов U17. В финальном матче турнира спортсмены уступили сборной Беларуси со счетом 2:4, сообщили в пресс-службе минспорта Челябинской области.
«Матч против юниорской сборной Беларуси получился тяжелым. Немного не хватило сил в конце встречи. Но в целом результатом сезона мы довольны», — отметил главный тренер «Трактора-2007» Константин Татаринцев.
Игрок «Трактора-2007» Александр Коваленко был признан лучшим защитником турнира. Тренер подчеркнул характер и командный дух своих подопечных, которые на льду доказали свою способность играть на равных с сильными соперниками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!