16 мая 2024

Челябинская ХК «Трактор-2007» завоевала серебро на Кубке Чемпионов U17

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Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, шайба, клюшка, хоккей
Команда «Трактор-2007» уступила сборной Беларуси со счетом 2:4 Фото:

Юношеская хоккейная команда «Трактор-2007» из Челябинска завоевала серебряные награды на Кубке Чемпионов U17. В финальном матче турнира спортсмены уступили сборной Беларуси со счетом 2:4, сообщили в пресс-службе минспорта Челябинской области.

«Матч против юниорской сборной Беларуси получился тяжелым. Немного не хватило сил в конце встречи. Но в целом результатом сезона мы довольны», — отметил главный тренер «Трактора-2007» Константин Татаринцев.

Игрок «Трактора-2007» Александр Коваленко был признан лучшим защитником турнира. Тренер подчеркнул характер и командный дух своих подопечных, которые на льду доказали свою способность играть на равных с сильными соперниками.

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Юношеская хоккейная команда «Трактор-2007» из Челябинска завоевала серебряные награды на Кубке Чемпионов U17. В финальном матче турнира спортсмены уступили сборной Беларуси со счетом 2:4, сообщили в пресс-службе минспорта Челябинской области. «Матч против юниорской сборной Беларуси получился тяжелым. Немного не хватило сил в конце встречи. Но в целом результатом сезона мы довольны», — отметил главный тренер «Трактора-2007» Константин Татаринцев. Игрок «Трактора-2007» Александр Коваленко был признан лучшим защитником турнира. Тренер подчеркнул характер и командный дух своих подопечных, которые на льду доказали свою способность играть на равных с сильными соперниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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