Развлечения Спорт Челябинская ХК «Трактор-2007» завоевала серебро на Кубке Чемпионов U17 17 мая 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + Команда «Трактор-2007» уступила сборной Беларуси со счетом 2:4 Фото: Александр Мамаев © URA.RU Юношеская хоккейная команда «Трактор-2007» из Челябинска завоевала серебряные награды на Кубке Чемпионов U17. В финальном матче турнира спортсмены уступили сборной Беларуси со счетом 2:4, сообщили в пресс-службе минспорта Челябинской области. «Матч против юниорской сборной Беларуси получился тяжелым. Немного не хватило сил в конце встречи. Но в целом результатом сезона мы довольны», — отметил главный тренер «Трактора-2007» Константин Татаринцев. Игрок «Трактора-2007» Александр Коваленко был признан лучшим защитником турнира. Тренер подчеркнул характер и командный дух своих подопечных, которые на льду доказали свою способность играть на равных с сильными соперниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Юношеская хоккейная команда «Трактор-2007» из Челябинска завоевала серебряные награды на Кубке Чемпионов U17. В финальном матче турнира спортсмены уступили сборной Беларуси со счетом 2:4, сообщили в пресс-службе минспорта Челябинской области. «Матч против юниорской сборной Беларуси получился тяжелым. Немного не хватило сил в конце встречи. Но в целом результатом сезона мы довольны», — отметил главный тренер «Трактора-2007» Константин Татаринцев. Игрок «Трактора-2007» Александр Коваленко был признан лучшим защитником турнира. Тренер подчеркнул характер и командный дух своих подопечных, которые на льду доказали свою способность играть на равных с сильными соперниками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям