18 мая 2024

В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП с автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП с автобусом никто не пострадал
В ДТП с автобусом никто не пострадал Фото:

В Екатеринбурге утром 19 мая на перекрестке улиц 8 Марта — Академика Шварца (микрорайон Ботаника) произошло ДТП с автобусом. В аварию попали три автомобиля, сообщили очевидцы. Информацию о ДТП подтвердили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

«На перекрестке 8 Марта — Академика Шварца произошло ДТП. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». В аварии пострадали два легковых автомобиля и автобус.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского ГИБДД. В ведомстве также подтвердили, что в ДТП никто не пострадал.

Авария произошла утром 19 мая
Авария произошла утром 19 мая
Фото:

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В Екатеринбурге утром 19 мая на перекрестке улиц 8 Марта — Академика Шварца (микрорайон Ботаника) произошло ДТП с автобусом. В аварию попали три автомобиля, сообщили очевидцы. Информацию о ДТП подтвердили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. «На перекрестке 8 Марта — Академика Шварца произошло ДТП. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». В аварии пострадали два легковых автомобиля и автобус. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского ГИБДД. В ведомстве также подтвердили, что в ДТП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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