В Екатеринбурге утром 19 мая на перекрестке улиц 8 Марта — Академика Шварца (микрорайон Ботаника) произошло ДТП с автобусом. В аварию попали три автомобиля, сообщили очевидцы. Информацию о ДТП подтвердили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
«На перекрестке 8 Марта — Академика Шварца произошло ДТП. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». В аварии пострадали два легковых автомобиля и автобус.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского ГИБДД. В ведомстве также подтвердили, что в ДТП никто не пострадал.
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