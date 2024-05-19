Румынская государственная газовая компания Romgaz, которая открыла офис в Молдавии, планирует продавать гражданам республики российский газ по высокой цене. Об этом сообщил лидер блока оппозиционных молдавских партий «Победа» Илан Шор.
«Румынская компания Romgaz открыла кишиневский филиал и собирается получить лицензию на поставку природного газа в Молдову. Только один вопрос. Откуда у них газ? А схема простая. Нам продадут тот же самый российский, только втридорога», — заявил Шор в своем telegram-канале. Он отметил, что цена обусловлена тем, что покупка ресурса будет идти через посредника. По его словам, это станет дополнительной финансовой нагрузкой для жителей Молдавии.
Илан Шор в своем посте критикует действия президента Майи Санду и ее партии, обвиняя их в намерении вытеснить с молдавского рынка российских поставщиков газа и передать контроль над ключевыми экономическими секторами румынским чиновникам. Лидер "Победы" обещает, что после падения нынешней власти его блок займётся восстановлением доступности газа для молдаван.
Ранее власти Молдавии признали, что альтернатив российском газу у страны нет. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна находится в очень сложной ситуации.
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