Спасатели приблизились к предполагаемому месту крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом сообщает BBC.
«Поисковые группы находятся недалеко от места, где мог разбиться вертолет», — сообщает вещательная корпорация. По данным The Guardian, представитель Красного Полумесяца добавил, что поисково-спасательная операция замедлится, поскольку ожидается, что погода скоро станет «очень холодной», а также прогнозируется больше дождей.
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца. Они уже обнаружили обломки судна. Турция направила в Иран альпинистов, заявило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В МИД РФ также заявили о готовности помочь в поисках вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему Copernicus для поисков.
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Спасатели приблизились к предполагаемому месту крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом сообщает BBC. «Поисковые группы находятся недалеко от места, где мог разбиться вертолет», — сообщает вещательная корпорация. По данным The Guardian, представитель Красного Полумесяца добавил, что поисково-спасательная операция замедлится, поскольку ожидается, что погода скоро станет «очень холодной», а также прогнозируется больше дождей. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца. Они уже обнаружили обломки судна. Турция направила в Иран альпинистов, заявило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В МИД РФ также заявили о готовности помочь в поисках вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему Copernicus для поисков.