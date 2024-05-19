Спасатели приблизились к предполагаемому месту крушения вертолета

19 мая 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

В Красном Полумесяце добавили, что поисково-спасательная операция замедлится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Спасатели приблизились к предполагаемому месту крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом сообщает BBC. «Поисковые группы находятся недалеко от места, где мог разбиться вертолет», — сообщает вещательная корпорация. По данным The Guardian, представитель Красного Полумесяца добавил, что поисково-спасательная операция замедлится, поскольку ожидается, что погода скоро станет «очень холодной», а также прогнозируется больше дождей. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца. Они уже обнаружили обломки судна. Турция направила в Иран альпинистов, заявило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В МИД РФ также заявили о готовности помочь в поисках вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему Copernicus для поисков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели приблизились к предполагаемому месту крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом сообщает BBC. «Поисковые группы находятся недалеко от места, где мог разбиться вертолет», — сообщает вещательная корпорация. По данным The Guardian, представитель Красного Полумесяца добавил, что поисково-спасательная операция замедлится, поскольку ожидается, что погода скоро станет «очень холодной», а также прогнозируется больше дождей. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца. Они уже обнаружили обломки судна. Турция направила в Иран альпинистов, заявило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В МИД РФ также заявили о готовности помочь в поисках вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему Copernicus для поисков.