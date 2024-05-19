19 мая 2024

Спасатели приблизились к предполагаемому месту крушения вертолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
В Красном Полумесяце добавили, что поисково-спасательная операция замедлится Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Спасатели приблизились к предполагаемому месту крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом сообщает BBC.

«Поисковые группы находятся недалеко от места, где мог разбиться вертолет», — сообщает вещательная корпорация. По данным The Guardian, представитель Красного Полумесяца добавил, что поисково-спасательная операция замедлится, поскольку ожидается, что погода скоро станет «очень холодной», а также прогнозируется больше дождей.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца. Они уже обнаружили обломки судна. Турция направила в Иран альпинистов, заявило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В МИД РФ также заявили о готовности помочь в поисках вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему Copernicus для поисков.

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Спасатели приблизились к предполагаемому месту крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. Об этом сообщает BBC. «Поисковые группы находятся недалеко от места, где мог разбиться вертолет», — сообщает вещательная корпорация. По данным The Guardian, представитель Красного Полумесяца добавил, что поисково-спасательная операция замедлится, поскольку ожидается, что погода скоро станет «очень холодной», а также прогнозируется больше дождей. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца. Они уже обнаружили обломки судна. Турция направила в Иран альпинистов, заявило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В МИД РФ также заявили о готовности помочь в поисках вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему Copernicus для поисков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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