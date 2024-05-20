В развитие курорта на Эльбрусе будет вложено более 53 млрд рублей

20 мая 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

По словам Кокова, в развитие курорта «Эльбрус» будет вложен 14,5 млрд рублей бюджетных средств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участники свободной экономической зоны «Эльбрус» потратят 39 млрд рублей на развитие местного курорта. Помимо этого, туда будет вложено 14,5 млрд рублей бюджетных средств. Об этом стало известно из встречи президента России Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. «Может быть, начнем с инвестпроектов? Я посмотрел, у вас там и зона „Эльбрус“ развивается потихонечку, и IT-парк в Нальчике», — сказал Путин Кокову. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля. Глава Кабардино-Балкарской Республики доложил Путину, что в 2024—2026 годах планируется вложить в развитие курорта «Эльбрус„14,5 млрд рублей бюджетных средств. Речь идет о реализации инфраструктурных решений, установке новых подъемных механизмов, создании стояночных мест и расширении зоны катании. Кроме того, по его словам, участники свободной экономической зоны вложат около 39 млрд рублей в проект — гостиничные комплексы и места досуга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники свободной экономической зоны «Эльбрус» потратят 39 млрд рублей на развитие местного курорта. Помимо этого, туда будет вложено 14,5 млрд рублей бюджетных средств. Об этом стало известно из встречи президента России Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. «Может быть, начнем с инвестпроектов? Я посмотрел, у вас там и зона „Эльбрус“ развивается потихонечку, и IT-парк в Нальчике», — сказал Путин Кокову. Слова главы государства приводятся на официальном сайте Кремля. Глава Кабардино-Балкарской Республики доложил Путину, что в 2024—2026 годах планируется вложить в развитие курорта «Эльбрус„14,5 млрд рублей бюджетных средств. Речь идет о реализации инфраструктурных решений, установке новых подъемных механизмов, создании стояночных мест и расширении зоны катании. Кроме того, по его словам, участники свободной экономической зоны вложат около 39 млрд рублей в проект — гостиничные комплексы и места досуга.