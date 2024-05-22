Конгрессмен Грин заявила, что ФБР готовило покушение на Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) имело намерение осуществить покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявила конгрессмен США Марджори Тейлор Грин.
"Существовали планы со стороны Министерства юстиции под руководством [действующего президента США Джо] Байдена и ФБР на устранение президента Трампа. Было дано одобрение", — говорится в её сообщении в социальной сети Х.
Эти слова конгрессмена последовали после отчетов, что во время обыска дома Трампа в Мар-а-Лаго в прошлом году сотрудники ФБР были вооружены. Также силовики имели разрешение использовать оружие.
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