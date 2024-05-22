Конгрессмен Грин заявила, что ФБР готовило покушение на Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФБР готовило покушение на Дональда Трампа (на фото), заявила Грин
ФБР готовило покушение на Дональда Трампа (на фото), заявила Грин Фото:

Федеральное бюро расследований (ФБР) имело намерение осуществить покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявила конгрессмен США Марджори Тейлор Грин.

"Существовали планы со стороны Министерства юстиции под руководством [действующего президента США Джо] Байдена и ФБР на устранение президента Трампа. Было дано одобрение", — говорится в её сообщении в социальной сети Х.

Эти слова конгрессмена последовали после отчетов, что во время обыска дома Трампа в Мар-а-Лаго в прошлом году сотрудники ФБР были вооружены. Также силовики имели разрешение использовать оружие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральное бюро расследований (ФБР) имело намерение осуществить покушение на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявила конгрессмен США Марджори Тейлор Грин. "Существовали планы со стороны Министерства юстиции под руководством [действующего президента США Джо] Байдена и ФБР на устранение президента Трампа. Было дано одобрение", — говорится в её сообщении в социальной сети Х. Эти слова конгрессмена последовали после отчетов, что во время обыска дома Трампа в Мар-а-Лаго в прошлом году сотрудники ФБР были вооружены. Также силовики имели разрешение использовать оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...