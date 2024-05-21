21 мая 2024

В Пермском крае на пожарах погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из пожаров произошел в частном доме (архивное фото)
Один из пожаров произошел в частном доме (архивное фото) Фото:

В Пермском крае на минувшие сутки на пожарах погибли два человека. Один получил травмы. Об этом журналистам сообщили в региональном ГУ МЧС.

«За истекшие сутки 21 мая на территории Пермского края ликвидировано 13 пожаров. На пожарах были обнаружены погибшие, имеется травмированный», — говорится в сообщении спасателей.

В ведомстве уточнили, что один человек погиб и один пострадал при пожаре в Краснокамске. Там загорелась квартира и крыша двухэтажки. Второй смертельный пожар произошел в частном доме в деревне Ташка Кочевского муниципального округа.

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В Пермском крае на минувшие сутки на пожарах погибли два человека. Один получил травмы. Об этом журналистам сообщили в региональном ГУ МЧС. «За истекшие сутки 21 мая на территории Пермского края ликвидировано 13 пожаров. На пожарах были обнаружены погибшие, имеется травмированный», — говорится в сообщении спасателей. В ведомстве уточнили, что один человек погиб и один пострадал при пожаре в Краснокамске. Там загорелась квартира и крыша двухэтажки. Второй смертельный пожар произошел в частном доме в деревне Ташка Кочевского муниципального округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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