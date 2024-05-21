В Пермском крае на пожарах погибли люди

Один из пожаров произошел в частном доме (архивное фото)
В Пермском крае на минувшие сутки на пожарах погибли два человека. Один получил травмы. Об этом журналистам сообщили в региональном ГУ МЧС.
«За истекшие сутки 21 мая на территории Пермского края ликвидировано 13 пожаров. На пожарах были обнаружены погибшие, имеется травмированный», — говорится в сообщении спасателей.
В ведомстве уточнили, что один человек погиб и один пострадал при пожаре в Краснокамске. Там загорелась квартира и крыша двухэтажки. Второй смертельный пожар произошел в частном доме в деревне Ташка Кочевского муниципального округа.
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