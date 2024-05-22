Власти Перми готовятся повысить плату за жилье

Жителям Перми с 1 июня придется платить больше за жилье

23 мая 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Плата за жилье вырастет летом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Перми станут платить больше за жилье. Повысить тариф на содержание муниципального жилищного фонда власти рассчитывают уже летом. Об этом заявил и. о. начальника департамента ЖКХ мэрии Олег Белоусов. Чиновник принял участие в заседании комитета по городскому хозяйству гордумы Перми 21 мая. Отвечая на вопрос депутата Алексея Раева о том, предполагается ли индексация тарифа, Белоусов ответил утвердительно. Он пояснил, что это может произойти уже в июне. «Увеличение тарифа [на содержание муниципального жилфонда] будет, естественно. Потому что, к примеру, изменилось состояние внутридомового газового оборудования. Мы сейчас внесли пакет документов на рассмотрение, он находится в департаменте планирования и мониторинга мэрии. Поэтому цель стояла [повысить тариф] к 1 июня», — сказал Белоусов. При этом он отметил, что при индексации тарифа будет учитываться состояние жилого фонда. Последний раз власти повышали плату за жилье в феврале 2023 года. Для горожан, проживающих в многоквартирных домах разных лет постройки она варьируется. К примеру, жители пятиэтажек платят за содержание газового оборудования больше, чем жители высоток. URA.RU писало также о том, что с января плата за наем гражданами муниципального или государственного жилья выросла вдвое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми станут платить больше за жилье. Повысить тариф на содержание муниципального жилищного фонда власти рассчитывают уже летом. Об этом заявил и. о. начальника департамента ЖКХ мэрии Олег Белоусов. Чиновник принял участие в заседании комитета по городскому хозяйству гордумы Перми 21 мая. Отвечая на вопрос депутата Алексея Раева о том, предполагается ли индексация тарифа, Белоусов ответил утвердительно. Он пояснил, что это может произойти уже в июне. «Увеличение тарифа [на содержание муниципального жилфонда] будет, естественно. Потому что, к примеру, изменилось состояние внутридомового газового оборудования. Мы сейчас внесли пакет документов на рассмотрение, он находится в департаменте планирования и мониторинга мэрии. Поэтому цель стояла [повысить тариф] к 1 июня», — сказал Белоусов. При этом он отметил, что при индексации тарифа будет учитываться состояние жилого фонда. Последний раз власти повышали плату за жилье в феврале 2023 года. Для горожан, проживающих в многоквартирных домах разных лет постройки она варьируется. К примеру, жители пятиэтажек платят за содержание газового оборудования больше, чем жители высоток. URA.RU писало также о том, что с января плата за наем гражданами муниципального или государственного жилья выросла вдвое.