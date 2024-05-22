22 мая 2024

Хирурги ХМАО восстановили пациенту раздавленное запястье

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Мужчине раздавило запястье на производстве
Мужчине раздавило запястье на производстве Фото:

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли от ампутации кисть 42-летнего пациента, получившего производственную травму. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

н (пациент) получил тяжелую травму руки в городе Стрежевом – во время работы механическое оборудование раздавило ему запястье. <...> У пациента зафиксировали ушиб правой кисти с частичным размозжением мягких тканей кисти и нижней трети предплечья, отслойку кожи, множественные ушибленные и рваные раны кисти и предплечья, перелом костей запястья и нижней трети предплечья", — сообщил Добровольский в публикации.

Во время операции в Нижневартовской ОКБ, куда пациента перевели из Стрежевого, врачи выявили у него расслоение лучевой артерии и повреждение локтевой артерии, что блокировало кровоток. Травматолог-ортопед и сосудистый хирург больницы сначала наложили швы на артерии, после чего провели гемостаз и дренаж ран.

"Хирурги практически собрали руку пациента по частям, в том числе провели остеосинтез костей запястья и нижней трети предплечья, зафиксировав костные отломки аппаратом внешней фиксации", — пояснил директор депздрава Югры. Операция прошла за четыре часа. На данный момент югорчанин выписан из больницы и проходит реабилитацию.

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Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли от ампутации кисть 42-летнего пациента, получившего производственную травму. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. "Он (пациент) получил тяжелую травму руки в городе Стрежевом – во время работы механическое оборудование раздавило ему запястье. <...> У пациента зафиксировали ушиб правой кисти с частичным размозжением мягких тканей кисти и нижней трети предплечья, отслойку кожи, множественные ушибленные и рваные раны кисти и предплечья, перелом костей запястья и нижней трети предплечья", — сообщил Добровольский в публикации. Во время операции в Нижневартовской ОКБ, куда пациента перевели из Стрежевого, врачи выявили у него расслоение лучевой артерии и повреждение локтевой артерии, что блокировало кровоток. Травматолог-ортопед и сосудистый хирург больницы сначала наложили швы на артерии, после чего провели гемостаз и дренаж ран. "Хирурги практически собрали руку пациента по частям, в том числе провели остеосинтез костей запястья и нижней трети предплечья, зафиксировав костные отломки аппаратом внешней фиксации", — пояснил директор депздрава Югры. Операция прошла за четыре часа. На данный момент югорчанин выписан из больницы и проходит реабилитацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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