Хирурги ХМАО восстановили пациенту раздавленное запястье

Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы спасли от ампутации кисть 42-летнего пациента, получившего производственную травму. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
"Он (пациент) получил тяжелую травму руки в городе Стрежевом – во время работы механическое оборудование раздавило ему запястье. <...> У пациента зафиксировали ушиб правой кисти с частичным размозжением мягких тканей кисти и нижней трети предплечья, отслойку кожи, множественные ушибленные и рваные раны кисти и предплечья, перелом костей запястья и нижней трети предплечья", — сообщил Добровольский в публикации.
Во время операции в Нижневартовской ОКБ, куда пациента перевели из Стрежевого, врачи выявили у него расслоение лучевой артерии и повреждение локтевой артерии, что блокировало кровоток. Травматолог-ортопед и сосудистый хирург больницы сначала наложили швы на артерии, после чего провели гемостаз и дренаж ран.
"Хирурги практически собрали руку пациента по частям, в том числе провели остеосинтез костей запястья и нижней трети предплечья, зафиксировав костные отломки аппаратом внешней фиксации", — пояснил директор депздрава Югры. Операция прошла за четыре часа. На данный момент югорчанин выписан из больницы и проходит реабилитацию.
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