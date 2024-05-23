В Нижневартовске за полгода собрали 9 миллионов рублей на помощь бойцам СВО

Нижневартовский благотворительный фонд «Твори добро» с октября 2023 года собрал девять миллионов рублей на помощь вартовчанам, находящимся в зоне СВО. Об этом руководители фонда сообщили на встрече с представителями администрации города и СМИ, в которой принял участие журналист URA.RU.
«Всего было собрано и потрачено 11 миллионов 800 тысяч рублей с начала СВО. Основная часть с октября 2023 года — почти девять миллионов. Средства перечисляют как предприниматели Нижневартовска, так и частные лица», — рассказала на встрече директор фонда Елена Богданова. По ее словам, в основном деньги направлены на приобретение специальных технических средств для бойцов: тепловизоров, прицелов и прочего. Также для военнослужащих закупают спецодежду, белье, транспорт и многое другое.
Председатель попечительского совета фонда «Твори добро» Николай Туманов отметил, что из девяти миллионов рублей, собранных за полгода, более двух миллионов личных средств направили сотрудники администрации города, в том числе и мэр Дмитрий Кощенко. «Наш фонд принял решение заниматься этим направлением, чтобы помогать нашим нижневартовским ребятам, сохранить их жизни. На сегодняшний день у нас набралось заявок более чем на 15 миллионов рублей. Поэтому любая помощь важна», — сообщил Туманов журналисту URA.RU.
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