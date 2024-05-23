В Перми открылась выставка, посвященная хореографу Мирошниченко

24 мая 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Выставка открылась в честь руководителя балетной труппы Алексея Мирошниченко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка «Маг танца», посвященная руководителю балетной труппы Пермского театра оперы и балета, заслуженному артисту РФ Алексею Мирошниченко. Об этом сообщают СМИ. Экспозиция открылась к юбилею хореографа. «Рядом с нами творит большой художник, каждая его постановка наполнена огромными смыслами и огромной исследовательской работой, поэтому открытие выставки несет для всех так много содержания. Глядя на эти фотографии, тексты и костюмы, у нас есть возможность вспомнить то, что легло в основу балетов Алексея Григорьевича», — сказала министр культуры Пермского края Алла Платонова во время открытия выставки. Ее слова приводит ТАСС. На экспозиции представлены фотографии, афиши, эскизы костюмов и сами костюмы, а также реквизит, который ранее не выставлялся публично. На выставке можно увидеть видеозаписи миниатюр, работы театральных фотографов — Марины Дмитриевой, Антона Завьялова, Андрея и Никиты Чунтомовых и Алексея Гущина. Экспонаты рассказывают о балетах, которые были поставлены Мирошниченко в театре: «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Чайковского, «Золушка» и «Шут» Прокофьева, «Условно убитый» и «Оранго» Шостаковича, «Жар-птица» Стравинского и другие. Сам Алексей Мирошниченко поблагодарил за организацию выставки и подчеркнул, что это была «не его идея». «Это все было возможно только здесь, так как это и город, и люди, и труппа — это все вместе. Это моя работа, она сложная, но это огромный путь», — добавил хореограф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном выставочном зале Перми открылась выставка «Маг танца», посвященная руководителю балетной труппы Пермского театра оперы и балета, заслуженному артисту РФ Алексею Мирошниченко. Об этом сообщают СМИ. Экспозиция открылась к юбилею хореографа. «Рядом с нами творит большой художник, каждая его постановка наполнена огромными смыслами и огромной исследовательской работой, поэтому открытие выставки несет для всех так много содержания. Глядя на эти фотографии, тексты и костюмы, у нас есть возможность вспомнить то, что легло в основу балетов Алексея Григорьевича», — сказала министр культуры Пермского края Алла Платонова во время открытия выставки. Ее слова приводит ТАСС. На экспозиции представлены фотографии, афиши, эскизы костюмов и сами костюмы, а также реквизит, который ранее не выставлялся публично. На выставке можно увидеть видеозаписи миниатюр, работы театральных фотографов — Марины Дмитриевой, Антона Завьялова, Андрея и Никиты Чунтомовых и Алексея Гущина. Экспонаты рассказывают о балетах, которые были поставлены Мирошниченко в театре: «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Чайковского, «Золушка» и «Шут» Прокофьева, «Условно убитый» и «Оранго» Шостаковича, «Жар-птица» Стравинского и другие. Сам Алексей Мирошниченко поблагодарил за организацию выставки и подчеркнул, что это была «не его идея». «Это все было возможно только здесь, так как это и город, и люди, и труппа — это все вместе. Это моя работа, она сложная, но это огромный путь», — добавил хореограф.