В Чернигове прогремел мощный взрыв

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На севере Украины гремел взрыв (архивное фото) Фото:

На севере Украины в Чернигове прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны».

«О взрывах в Чернигове сообщают местные паблики», — сообщает издание в своем telegram-канале. Российские военкоры сообщают, что взрывы гремели в районе аэродрома «Певцы». Там, по сообщению telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)», было два удара.

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На севере Украины в Чернигове прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны». «О взрывах в Чернигове сообщают местные паблики», — сообщает издание в своем telegram-канале. Российские военкоры сообщают, что взрывы гремели в районе аэродрома «Певцы». Там, по сообщению telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)», было два удара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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