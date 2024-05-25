На севере Украины гремел взрыв (архивное фото)
На севере Украины в Чернигове прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны».
«О взрывах в Чернигове сообщают местные паблики», — сообщает издание в своем telegram-канале. Российские военкоры сообщают, что взрывы гремели в районе аэродрома «Певцы». Там, по сообщению telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)», было два удара.
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