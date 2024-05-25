Армия и оружие В Чернигове прогремел мощный взрыв 25 мая 2024 в 16:55 Размер текста - 17 + На севере Украины гремел взрыв (архивное фото) Фото: 121st Public Affairs Detachment / Sgt. Angela Parady На севере Украины в Чернигове прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны». «О взрывах в Чернигове сообщают местные паблики», — сообщает издание в своем telegram-канале. Российские военкоры сообщают, что взрывы гремели в районе аэродрома «Певцы». Там, по сообщению telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)», было два удара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На севере Украины в Чернигове прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны». «О взрывах в Чернигове сообщают местные паблики», — сообщает издание в своем telegram-канале. Российские военкоры сообщают, что взрывы гремели в районе аэродрома «Певцы». Там, по сообщению telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)», было два удара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям