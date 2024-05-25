25 мая 2024

В Каменске-Уральском обстреляли окна квартиры посреди ночи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные выстрелили пять раз
Неизвестные выстрелили пять раз Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) ночью 25 мая неизвестные обстреляли окна одной из квартир в доме на улице Строителей, 10. Жильцы предположили, что пять выстрелов могли сделать пьяные подростки.

«Сегодня [25 мая] ночью нам стреляли по окнам, где-то около 00:00. Мы спали, проснулись от треска стекла. На улице видела только трех молодых людей, но они не суетились, скорей всего, были пьяные, навряд ли это они», — рассказала живущая в квартире женщина telegram-каналу «Подслушано Каменск-Уральский».

Всего на окне находится пять пулевых отверстий. По словам жильцов, в других квартирах окна остались целы. В полицию местные жители об инциденте сообщать не стали, «так как всем с утра на работу».

Инцидент произошел ночью 25 мая
Инцидент произошел ночью 25 мая
Фото:
Местные жители не стали вызывать полицию
Местные жители не стали вызывать полицию
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) ночью 25 мая неизвестные обстреляли окна одной из квартир в доме на улице Строителей, 10. Жильцы предположили, что пять выстрелов могли сделать пьяные подростки. «Сегодня [25 мая] ночью нам стреляли по окнам, где-то около 00:00. Мы спали, проснулись от треска стекла. На улице видела только трех молодых людей, но они не суетились, скорей всего, были пьяные, навряд ли это они», — рассказала живущая в квартире женщина telegram-каналу «Подслушано Каменск-Уральский». Всего на окне находится пять пулевых отверстий. По словам жильцов, в других квартирах окна остались целы. В полицию местные жители об инциденте сообщать не стали, «так как всем с утра на работу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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