В Каменске-Уральском (Свердловская область) ночью 25 мая неизвестные обстреляли окна одной из квартир в доме на улице Строителей, 10. Жильцы предположили, что пять выстрелов могли сделать пьяные подростки.
«Сегодня [25 мая] ночью нам стреляли по окнам, где-то около 00:00. Мы спали, проснулись от треска стекла. На улице видела только трех молодых людей, но они не суетились, скорей всего, были пьяные, навряд ли это они», — рассказала живущая в квартире женщина telegram-каналу «Подслушано Каменск-Уральский».
Всего на окне находится пять пулевых отверстий. По словам жильцов, в других квартирах окна остались целы. В полицию местные жители об инциденте сообщать не стали, «так как всем с утра на работу».
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