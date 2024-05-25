Скончался автор песни «Мерри Поппинс» Ричард Шерман

Известный композитор и автор песен к мультфильмам Disney, автор песни «Мерри Поппинс» Ричард Шерман, скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает компания Disney в своем официальном Twitter.
«Ваши песни стали саундтреками ко многим нашим воспоминаниям, включая культовую песню „Feed the Birds“. Спасибо за то, что наполнили мир своей радостью и за невероятное музыкальное наследие, которое вы создали», — отметили в пресс-службе Disney.
Ричард Шерман родился 12 июня 1928 года и за свою карьеру создал более 200 песен для кинофильмов и телевизионных постановок. В том числе, он написал музыку к таким любимым многими произведениям, как «Книга Джунглей», «Набалдашник и метла» и «Винни-Пух и медовое дерево».
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