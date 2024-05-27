Жители ХМАО съели около 30 тысяч хинкали за месяц в новом ресторане

Югорчане съели почти 30 тысяч хинкали в новом ресторане грузинской кухни «ЮжанеГорожане», который месяц назад открылся в Сургуте. Хинкали заказывают 80% гостей.
«Хинкали входят в 8 чеков из 10 — это один из наших топов. Но по объему выручки больше нам приносят другие группы меню», — рассказал URA.RU управляющий ресторана Матвей Курлович.
За месяц работы «ЮжанеГорожане» посетили более 20 тысяч человек. Некоторые гости столкнулись с длинными очередями в заведение, хотя ресторан рассчитан на 350 посадочных мест. «Приезжал друг с СВО на пару недель. Дважды пытался с девушкой попасть в ресторан, в будние дни по вечерам. В первый раз им сказали, что ожидание составит час, а в другой — даже заходить не стали, потому очередь была аж на крыльце», — поделился читатель URA.RU.
В беседе с агентством ресторатор Курлович рассказал, что в ресторане появится еще один зал и система бронирования столов. «Сейчас мы работаем над проектированием еще одного зала и дорабатываем посадку в основных залах. <…> Для удобства гостей мы, конечно, предусмотрим возможность бронирования в дальнейшем. Сейчас мы разрабатываем приложение для онлайн бронирования столов», — прокомментировал управляющий заведения.
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