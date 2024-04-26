В Сургуте открылся самый большой в ХМАО грузинский ресторан. Фото

27 апреля 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

В новом ресторане Сургута «ЮжанеГорожане» подают гигантские чебуреки, хачапури с грибами и хинкали с креветками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU (фото из архива) В Сургуте открылся самый большой в ХМАО ресторан грузинской кухни «ЮжанеГорожане», где подают гигантские чебуреки, «золотой» десерт и хинкали «18+». В заведении также есть своя сыроварня и ферма микрозелени. О новом гастрономическом месте в городе URA.RU рассказал ресторатор и основатель концепции «ЮжанеГорожане» Сергей Ким. «Мы открыли двери для всех гостей и начали работу. В заведении 71 стол, ресторан рассчитан на 350 посадочных мест. В одном из залов есть гибкие волнообразные диваны, на которых могут расположиться сразу несколько человек», — поделился с агентством Ким. Интерьер ресторана в стиле кавказского колорита дополняют светильники, напечатанные на 3D принтере, картины эпохи Возрождения и занавеска из бус. А на кухне расположена ферма по выращиванию микрозелени и сыроварня. Гостям предлагают попробовать гигантские чебуреки, хачапури с грибами и несколько видов хинкали. У ресторана также есть фирменный десерт в виде хинкали с муссом и кремом-мацони, покрытый золотой пылью.«В меню представлены классические блюда грузинской кухни. Некоторые позиции отличаются разнообразием, например, у нас 11 видов хинкали. При их приготовлении придерживаемся стандарту „18+“ — это значит, что хинкали должны иметь не меньше 18 складок», — добавил Ким. Недавно в Сургуте также открылись два ресторана на месте ирландского паба Joint, который закрылся весной в 2023 году. Один из них итальянский, а другой — азиатской кухни.



Кроме того, к открытию в Сургуте готовится боулинг-ресторан Brooklyn Bowl. Заведение будет располагаться в ТРЦ «Аура» на части площади гипермаркета «Окей». Открытие планируется осенью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте открылся самый большой в ХМАО ресторан грузинской кухни «ЮжанеГорожане», где подают гигантские чебуреки, «золотой» десерт и хинкали «18+». В заведении также есть своя сыроварня и ферма микрозелени. О новом гастрономическом месте в городе URA.RU рассказал ресторатор и основатель концепции «ЮжанеГорожане» Сергей Ким. «Мы открыли двери для всех гостей и начали работу. В заведении 71 стол, ресторан рассчитан на 350 посадочных мест. В одном из залов есть гибкие волнообразные диваны, на которых могут расположиться сразу несколько человек», — поделился с агентством Ким. Интерьер ресторана в стиле кавказского колорита дополняют светильники, напечатанные на 3D принтере, картины эпохи Возрождения и занавеска из бус. А на кухне расположена ферма по выращиванию микрозелени и сыроварня. Гостям предлагают попробовать гигантские чебуреки, хачапури с грибами и несколько видов хинкали. У ресторана также есть фирменный десерт в виде хинкали с муссом и кремом-мацони, покрытый золотой пылью.«В меню представлены классические блюда грузинской кухни. Некоторые позиции отличаются разнообразием, например, у нас 11 видов хинкали. При их приготовлении придерживаемся стандарту „18+“ — это значит, что хинкали должны иметь не меньше 18 складок», — добавил Ким. Недавно в Сургуте также открылись два ресторана на месте ирландского паба Joint, который закрылся весной в 2023 году. Один из них итальянский, а другой — азиатской кухни. Кроме того, к открытию в Сургуте готовится боулинг-ресторан Brooklyn Bowl. Заведение будет располагаться в ТРЦ «Аура» на части площади гипермаркета «Окей». Открытие планируется осенью.