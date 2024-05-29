Уральские спортсмены получат именные стипендии от Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил выплату именных стипендий спортсменам за выдающиеся достижения в 2023 году. Всего 482 атлета будут получать от 3000 до 5580 рублей ежемесячно на протяжении одного года, рассказали в департаменте информполитики региона.
«Получателями стипендий являются спортсмены по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским, развиваемым на всероссийском уровне. Согласно документу, 112 человек будут получать стипендию в размере 5580 рублей, 363 человека — 4000 рублей, семь человек — 3000 рублей», — следует из сообщения.
В прошлом году за высокие спортивные результаты по итогам 2022 года выплаты получали 467 спортсменов. Также с июля 2023 года перспективные свердловские боксеры начали получать стипендии в размере 30 тысяч рублей.
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