Уральские спортсмены получат именные стипендии от Куйвашева

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Сотни спортсменов будут получать до 5,5 тысячи рублей
Сотни спортсменов будут получать до 5,5 тысячи рублей Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил выплату именных стипендий спортсменам за выдающиеся достижения в 2023 году. Всего 482 атлета будут получать от 3000 до 5580 рублей ежемесячно на протяжении одного года, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Получателями стипендий являются спортсмены по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским, развиваемым на всероссийском уровне. Согласно документу, 112 человек будут получать стипендию в размере 5580 рублей, 363 человека — 4000 рублей, семь человек — 3000 рублей», — следует из сообщения.

В прошлом году за высокие спортивные результаты по итогам 2022 года выплаты получали 467 спортсменов. Также с июля 2023 года перспективные свердловские боксеры начали получать стипендии в размере 30 тысяч рублей.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил выплату именных стипендий спортсменам за выдающиеся достижения в 2023 году. Всего 482 атлета будут получать от 3000 до 5580 рублей ежемесячно на протяжении одного года, рассказали в департаменте информполитики региона. «Получателями стипендий являются спортсмены по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским, развиваемым на всероссийском уровне. Согласно документу, 112 человек будут получать стипендию в размере 5580 рублей, 363 человека — 4000 рублей, семь человек — 3000 рублей», — следует из сообщения. В прошлом году за высокие спортивные результаты по итогам 2022 года выплаты получали 467 спортсменов. Также с июля 2023 года перспективные свердловские боксеры начали получать стипендии в размере 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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