Путин установил лимит на денежные переводы физлиц

29 мая 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

В соответствии с подписанным президентом документом вводятся новые правила для денежных переводов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России ограничат переводы без открытия банковского счета для граждан, которые намереваются перевести свыше 100 тысяч рублей, соответствующие изменения вступят в силу через год. Закон подписан 29 мая президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном сайте правовой информации . Новость по теме Путин разрешил продавать алкоголь на летних верандах кафе Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» в статье 10 дополнен словами «на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей», — говорится в документе. Данные изменения означают, что, с момента вступления в силу изменений через один год после публикации закона, граждане не смогут перевести сумму, превышающую вышеуказанную, без открытия счета в банке. До внесения изменений в законодательство, упрощенная идентификация клиента проводилась при переводах от 15 тысяч рублей, при этом верхний предел суммы не был установлен, что противоречило международным нормам борьбы с финансовыми преступлениями. Теперь же установлен четкий лимит, соответствующий международным стандартам. Параллельно, закон «О национальной платежной системе» также адаптируется под новые регуляции, повышая максимальный остаток средств на электронных платежных средствах до 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России ограничат переводы без открытия банковского счета для граждан, которые намереваются перевести свыше 100 тысяч рублей, соответствующие изменения вступят в силу через год. Закон подписан 29 мая президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном сайте правовой информации. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» в статье 10 дополнен словами «на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей», — говорится в документе. Данные изменения означают, что, с момента вступления в силу изменений через один год после публикации закона, граждане не смогут перевести сумму, превышающую вышеуказанную, без открытия счета в банке. До внесения изменений в законодательство, упрощенная идентификация клиента проводилась при переводах от 15 тысяч рублей, при этом верхний предел суммы не был установлен, что противоречило международным нормам борьбы с финансовыми преступлениями. Теперь же установлен четкий лимит, соответствующий международным стандартам. Параллельно, закон «О национальной платежной системе» также адаптируется под новые регуляции, повышая максимальный остаток средств на электронных платежных средствах до 100 тысяч рублей.